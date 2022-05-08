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撞球／柯秉逸連殺2種子 今晚爭世界花式撞球大師賽決賽門票

聯合新聞網 / 綜合報導
「撞球王子」柯秉逸昨連過兩關，殺進四強。圖／柯氏撞球提供
「撞球王子」柯秉逸昨連過兩關，殺進四強。圖／柯氏撞球提供

「撞球王子」柯秉逸參加英國直布羅陀舉行的世界花式撞球大師賽，他昨（7日）一日兩戰，先後擊敗2名世界排名前5的頂尖球員，率先挺進四強，預計台灣時間9日凌晨12時30分進行四強賽，力拚疫情後回歸賽場的首冠。

撞球「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中本季重返國際舞台，攜手參加世界花式撞球大師賽，不過兩人籤運不佳，首輪就遭遇「兄弟鬩牆」，由哥哥柯秉逸以7：4勝出，成功晉級十六強。

昨天柯秉逸一日兩戰，先後碰上大會第4號種子西班牙名將阿爾塞德（David Alcaide）與第5種子奧地利好手雷賀納（Max Lechner），狀況絕佳的柯秉逸都在開局就至少「連摸3」，最終以7：3、7：2獲勝殺進四強。

過去2年疫情肆虐全球，世界各地的國際賽事接連取消、停辦，如今歐美等地的比賽陸續復辦，台灣選手也回歸賽場，柯秉逸本次出征看來已漸漸找回比賽手感，台灣時間今晚凌晨12時30分他將與菲勒（Joshua Filler）、歐古羅（Dennis Orcollo）之間的勝者爭奪決賽門票。

柯秉逸八強賽部分從20分20秒開始

西班牙 英國

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