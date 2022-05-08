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羽球／湯優盃開戰 戴資穎打頭陣炫風過關

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

國際羽壇團體大賽湯優盃今天在泰國曼谷點燃戰火，我國由女子隊在優霸盃率先出賽，剛從「世界球后」寶座的戴資穎打頭陣，面對世界排名44的西班牙對手阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi），小戴花不到10分鐘就拿下首局，帶著笑容以21：5、21：14為中華隊先下一城。

西班牙由剛完成歐錦賽6連霸的里約奧運金牌名將馬琳（Carolina Marin）領銜，但今天首戰3點單打都不見馬琳，小戴對手是徂沒交手過的阿蘇爾門迪。

面對剛過4日剛過24歲生日阿蘇爾門迪，穿著藏青色球衣的小戴僅花9分鐘就以21：5先下一城；第2局小在4：5落後下連拿4分反超，之後就一路領先，且不時露出笑容，20：13第個「賽末點」時小戴發球出界更是笑開懷，最終只花25分鐘就以21：14迎接勝利。

中華隊參加女子團體賽優霸盃的選手包括小戴、「交大學霸」許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，今天接續兩點女單分別由許玟琪和宋碩芸擔綱，兩點女雙是許雅晴／李佳馨和張淨惠／李芷蓁。

中華女團優霸盃今天首戰西班牙，明天晚上8點出戰澳洲，10日晚間碰衛冕軍大陸，爭取分組前2的8強資格。

中華男子與球隊下午湯姆斯盃也將登場，今天下午3點戰加拿大，明天下午3點碰德國，同樣時間11日對決印度。

中華隊 戴資穎 里約奧運

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