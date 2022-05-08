美國夫婦攜6歲兒跑完全馬惹議 奧運選手：肯定對孩子不好

美國一對夫婦因帶上6歲兒子雷尼爾（Rainier）跑完逾42公里的全程馬拉松而遭受網民批評。

美國女跑手古徹（Kara Goucher）5月5日表示，並非質疑這對父母的動機，但作為奧運選手，「我向你擔保，這對孩子不好。」卡米與本・克勞福德（Kami and Ben Crawford）的Youtube頻道和Instagram帳號分別擁有4.69萬名訂閱者和1.2萬名粉絲，兩夫婦經常分享帶孩子外出活動的影片和相片，如跑步、爬山和露營等。

這對夫婦1日帶上年齡介乎6歲至20歲的6名兒女到辛辛那提（Cincinnati）參加飛豬馬拉松比賽（Flying Pig Marathon），8人歷時8小時35分跑完全程42.195公里。他們同日在分享跑完馬拉松的全家大合照後，底下很快出現數百條留言，對孩子的安全和健康表示關注。有人說在現場看到雷尼爾孩子哭泣，形容這對孩子來說是一場殘酷的比賽，也有人恭喜他們跑完全程。古徹5日亦在Twitter推文指，作為父母，他們需要保護孩子正在發育的身體。她說，一個6歲的人不明白什麼叫擁抱苦難，不會意識到自己有權利或者應該停下來。

這對夫婦其後推文解釋，他們沒有強迫任何一名孩子參賽，比賽期間無數次詢問6歲兒子會否想停下來，兒子明確表達希望繼續，他們也沒看到兒子有中暑或脫水的跡象。

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文章授權轉載自《香港01》