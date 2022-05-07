快訊

失禁夫妻沒錢買尿布只能包塑膠袋 一家3口擠簡陋板模屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／全大運游泳天氣熱、池水冷 選手調整有難度

聯合報 / 記者劉肇育／桃園即時報導
王冠閎直言這次全大運泳池水溫偏低，較不易於調整。記者余承翰／攝影
王冠閎直言這次全大運泳池水溫偏低，較不易於調整。記者余承翰／攝影

111年全大運今天展開游泳賽程，不過選手成績普遍不如預期，其中泳池池水偏冷的狀況更讓選手不易熱身和恢復，其中東奧國手王冠閎就表示，儘管今天天氣不錯但入水後水溫偏低，狀況並不是很好調整。

今年全大運游泳賽事在國體大露天泳池進行，儘管今天下午舉行決賽時豔陽高照且氣溫約在26度左右，不過泳池內水溫卻偏低也沒有加溫，而讓選手進行暖身和恢復的室內泳池水溫更僅有22度，讓不少選手都反應狀態調整並不容易。

其中東京奧運國手王冠閎就直言水溫偏低不太能適應，「今天入水後身體狀況就不算太好，原本覺得室外很熱，但下水後溫差卻很大，不太能夠適應。」

至於在男子50公尺完成個人全大運10連霸的吳浚鋒也表示，依照國際游泳總會的規定，水溫標準是在25至27度，但這次水溫確實偏低，恢復池更是只有22度左右，「由於比賽前40分鐘就必須清場，所以選手只能有兩種選擇，一是提早結束熱身，而是到22度的恢復池繼續熱身，但這水溫怎麼游也不會熱。」

不過吳浚鋒也直言，這次比賽是在戶外泳池進行，主辦單位可能考量到近期天氣較為炎熱，所以一周前才放水，「因為太陽一大就可以達到適合比賽的溫度，沒想到前幾天天氣又剛好比較冷一點。」

全大運 王冠閎

延伸閱讀

影／國體大睽違12年舉辦全大運 開幕式奧運級校友力挺

全大運開幕 蔡英文總統：已啟動巴黎奧運黃金計畫2.0

游泳／兩大賽延期失目標 王冠閎先放鬆、王星皓拔智齒

全大運／開幕式台灣之光雲集 蔡英文盼選手承先啟後

相關新聞

馬德里網賽／小蠻牛首勝紅土之王 納達爾：我們交換位置了

ATP 1000的馬德里網賽今天舉行男單8強賽，其中「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）碰上小他16歲的「小蠻...

英超／MLB道奇股東砸下超過1500億 收購豪門切爾西

英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea）俄籍富豪老闆阿布拉莫維奇因俄羅斯入侵烏克蘭受到制裁並被迫轉賣球隊。球隊新東家今天揭...

游泳／全大運游泳天氣熱、池水冷 選手調整有難度

111年全大運今天展開游泳賽程，不過選手成績普遍不如預期，其中泳池池水偏冷的狀況更讓選手不易熱身和恢復，其中東奧國手王冠...

全大運開幕 蔡英文總統：已啟動巴黎奧運黃金計畫2.0

全國大專校院運動會開幕典禮今晚在國立體育大學體育館舉行，蔡英文總統以貴賓身分出席，致詞時表示，在疫情下要舉辦全大運非常不...

游泳／兩大賽延期失目標 王冠閎先放鬆、王星皓拔智齒

111年全大運游泳賽事在今天登場，我國東京奧運國手王星皓、王冠閎相繼出賽，其中台師大王冠閎在男子100公尺蝶式拿下金牌、...

全大運／開幕式台灣之光雲集 蔡英文盼選手承先啟後

110全國大專校院運動會在今天於國體大舉行開幕典禮，總統蔡英文也到場參與並致詞，她強調我國過去有不少好手都從全大運中脫穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。