游泳／全大運游泳天氣熱、池水冷 選手調整有難度

111年全大運今天展開游泳賽程，不過選手成績普遍不如預期，其中泳池池水偏冷的狀況更讓選手不易熱身和恢復，其中東奧國手王冠閎就表示，儘管今天天氣不錯但入水後水溫偏低，狀況並不是很好調整。

今年全大運游泳賽事在國體大露天泳池進行，儘管今天下午舉行決賽時豔陽高照且氣溫約在26度左右，不過泳池內水溫卻偏低也沒有加溫，而讓選手進行暖身和恢復的室內泳池水溫更僅有22度，讓不少選手都反應狀態調整並不容易。

其中東京奧運國手王冠閎就直言水溫偏低不太能適應，「今天入水後身體狀況就不算太好，原本覺得室外很熱，但下水後溫差卻很大，不太能夠適應。」

至於在男子50公尺完成個人全大運10連霸的吳浚鋒也表示，依照國際游泳總會的規定，水溫標準是在25至27度，但這次水溫確實偏低，恢復池更是只有22度左右，「由於比賽前40分鐘就必須清場，所以選手只能有兩種選擇，一是提早結束熱身，而是到22度的恢復池繼續熱身，但這水溫怎麼游也不會熱。」

不過吳浚鋒也直言，這次比賽是在戶外泳池進行，主辦單位可能考量到近期天氣較為炎熱，所以一周前才放水，「因為太陽一大就可以達到適合比賽的溫度，沒想到前幾天天氣又剛好比較冷一點。」