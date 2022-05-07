影／國體大睽違12年舉辦全大運 開幕式奧運級校友力挺

111年全大運今晚在國體大綜合體育館舉行開幕式，國體大睽違12年再度舉辦全大運，雖然受到疫情影響，僅能閉門進行，但開幕典禮上眾星雲集，「奧運級」校友跆拳道金牌朱木炎、舉重金牌許淑淨等人一同參與，蔡英文總統也出席致詞，她指出我國過去有不少好手都從全大運中脫穎而出，希望今年參賽選手能夠承先啟後，未來也在國際賽事上為我國爭光。

蔡英文表示，過去有很多國手都在全大運脫穎而出，經過選拔和訓練代表國家出賽，期待這次參加全大運選手能夠承先啟後，繼續挑戰自己，「祝福大家在全大運中創造好成績，未來代表台灣在國際體育競賽發光發熱。」她也說未來政府會持續挹注資源給選手，給選手更多更完善支持。