影／國體大睽違12年舉辦全大運 開幕式奧運級校友力挺
111年全大運今晚在國體大綜合體育館舉行開幕式，國體大睽違12年再度舉辦全大運，雖然受到疫情影響，僅能閉門進行，但開幕典禮上眾星雲集，「奧運級」校友跆拳道金牌朱木炎、舉重金牌許淑淨等人一同參與，蔡英文總統也出席致詞，她指出我國過去有不少好手都從全大運中脫穎而出，希望今年參賽選手能夠承先啟後，未來也在國際賽事上為我國爭光。
蔡英文表示，過去有很多國手都在全大運脫穎而出，經過選拔和訓練代表國家出賽，期待這次參加全大運選手能夠承先啟後，繼續挑戰自己，「祝福大家在全大運中創造好成績，未來代表台灣在國際體育競賽發光發熱。」她也說未來政府會持續挹注資源給選手，給選手更多更完善支持。
今天的開幕儀式有如「奧運級」規格，除了由2012年倫敦奧運、2016年里約奧運舉重金牌許淑淨及東京帕奧羽球第4名的方振宇持大會會旗進場，象徵世代傳承外，也由跆拳道2004年雅典奧運金牌朱木炎、舉重2008年北京奧運金牌陳葦綾以及射箭2004年雅典奧運銀牌陳詩園、2004年雅典奧運銅牌吳蕙如、2020年東京奧運銀牌鄧宇成一同點燃聖火。
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