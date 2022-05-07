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全大運開幕 蔡英文總統：已啟動巴黎奧運黃金計畫2.0

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
蔡英文總統以貴賓身分出席全大運開幕典禮。記者鄭國樑／攝影
蔡英文總統以貴賓身分出席全大運開幕典禮。記者鄭國樑／攝影

全國大專校院運動會開幕典禮今晚在國立體育大學體育館舉行，蔡英文總統以貴賓身分出席，致詞時表示，在疫情下要舉辦全大運非常不容易，尤其保護選手的健康和安全是第一要務，這次能順利舉辦，要特別感謝國體大校長邱炳坤帶領全體師生投入籌備工作，也要感謝鄭文燦市長和市府團隊積極協助，讓所有辛苦積極備戰的選手有大顯身手的舞台。

蔡英文說，今年有1萬多名好手參加全大運，相信各個學校一定是精銳盡出，所有賽事一定精彩可期，這幾年來台灣選手在世界等級的體育競賽當中，表現越來越耀眼，2017年台北世大運總共獲得26金34銀30銅的好成績，2018年雅加達巨港亞運我們奪下下17金19銀31銅，也第1次一戰機伴飛迎接亞運英雄回國。

蔡英文說，去年東京奧運大家印象應該都還深刻，台灣贏得2金4銀6銅，這是我們首度在奧運得到兩位數的獎牌，這些傲人的成績背後除了選手的辛苦努力，還有國家注入資源和人才培育，以及教練和所有後勤團隊的付出，才能累積這樣的成果。

蔡英文強調，未來政府會持續挹注選手們更多更完善的支持，在硬體方面國訓中心現有基地第3期計畫預定2024年完成，希望讓整體培訓環境升級協助大家戰力升級。人才培訓方面，體育署已經針對下屆巴黎奧運啟動黃金計畫2.0，選出72位精英選手，透過量身打造的培訓計畫協助大家備戰奧運，過去很多的國手都在全大運脫穎而出，經過選拔和訓練進一步不代表國家出賽，非常期待全大運的選手能夠承先啟後，繼續挑戰自己的紀錄，在全大運中創造好成績，未來也能代表台灣在國際體育競賽中發光發熱。

全大運 亞運

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