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游泳／兩大賽延期失目標 王冠閎先放鬆、王星皓拔智齒

聯合報 / 記者劉肇育／桃園即時報導
王星皓在男子200公尺仰式拿下銀牌。記者余承翰／攝影
王星皓在男子200公尺仰式拿下銀牌。記者余承翰／攝影

111年全大運游泳賽事在今天登場，我國東京奧運國手王星皓王冠閎相繼出賽，其中台師大王冠閎在男子100公尺蝶式拿下金牌、台灣大王星皓則是嘗鮮在男子200公尺仰式抱回銀牌，兩人談到昨天成都世大運、杭州亞運相繼宣布延期，都坦言頓失目標。

王星皓、王冠閎去年首度站上奧運舞台都有不錯的表現，今年兩人也都以世大運和亞運為目標進行備戰，不過在昨天兩大賽相繼宣布延期後，今天兩人在參加完全大運首日賽事後都直言，將與教練重新討論訓練計畫。

其中在男子100公尺蝶式拿下金牌的王冠閎就表示，這次全大運本來就打算當作是世大運的前哨戰，不過在知道兩大賽相繼延期後，目標確實被打亂了，但這將不會影響到他以巴黎奧運為目標來努力的方向。

教練黃智勇表示，王冠閎在去年參加完ISL賽事後，全大運是第一場個人賽，對於比賽的掌握力還不太足夠，談到接下來的訓練計畫，他則說：「應該會先讓他休一下，他平常就喜歡打球，會先讓他做一些游泳以外的事情，等到暑假時再重新開始下一階段訓練。」

至於王星皓今年全大運則是罕見的報名了200公尺仰式賽事，最終也游出銀牌成績，談到世大運、亞運延期，他則說：「原本是打算在世大運拚最佳成績，但現在中國大陸疫情這樣也是會擔心。但至少我可以先去拔智齒了，先前原本想拔，但考慮到世大運和亞運接連登場，就想說等到亞運後再處理。」

王星皓指出，在訓練計畫將重新調整的情況下，也考慮要赴美找姑姑王琪進行移訓和參加一些賽事，「但還是要先把計畫寫好，再看看什麼時候能夠出發。」

王冠閎在男子100公尺蝶式摘金。記者余承翰／攝影
王冠閎在男子100公尺蝶式摘金。記者余承翰／攝影

全大運 王冠閎 王星皓

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