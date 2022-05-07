全大運／開幕式台灣之光雲集 蔡英文盼選手承先啟後

110全國大專校院運動會在今天於國體大舉行開幕典禮，總統蔡英文也到場參與並致詞，她強調我國過去有不少好手都從全大運中脫穎而出，希望今年參賽選手能夠承先啟後，未來也在國際賽事上為我國爭光。

今年全大運在國體大舉行，在今天的開幕典禮上可說是眾星雲集，其中總統蔡英文也到場致詞，她表示我國近年在世界等級體育競賽表現愈來愈耀眼，尤其去年東京奧運我國更是首度拿到兩位數獎牌，「這傲人成績背後除了選手的努力，還有國家注入資源進行人才培育，以及教練和後勤團隊的付出才有這樣的成果，未來政府會持續挹注資源給選手，給選手更多更完善支持。」

蔡總統強調，過去有很多國手都在全大運脫穎而出，經過選拔和訓練代表國家出賽，期待這次參加全大運選手能夠承先啟後，繼續挑戰自己，「祝福大家在全大運中創造好成績，未來代表台灣在國際體育競賽發光發熱。」

而今天的開幕儀式更是「奧運級」，除了由2012年倫敦奧運、2016年里約奧運舉重金牌許淑淨及東京帕奧羽球第4名的方振宇持大會會旗進場，象徵世代傳承外，也由跆拳道2004年雅典奧運金牌朱木炎、舉重2008年北京奧運金牌陳葦綾以及射箭2004年雅典奧運銀牌陳詩園、2004年雅典奧運銅牌吳蕙如、2020年東京奧運銀牌鄧宇成一同點燃聖火。