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新北電競盃下周開戰 冠軍獎1萬5千元

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
「新北英雄聯盟單挑賽」冠軍可獲得獎金最高1萬5000元及Acer精美禮物。圖／新北市經發局提供
「新北英雄聯盟單挑賽」冠軍可獲得獎金最高1萬5000元及Acer精美禮物。圖／新北市經發局提供

新北電競基地首次辦理「2022新北電競盃嘉年華」，英雄聯盟1v1單挑挑戰賽徵召256位各地電競強者，冠軍可獲得獎金最高1萬5千元及Acer精美禮物。即日起至5月10日受理報名，額滿將提前截止，凡15歲以上者皆可報名參賽。

「2022新北電競盃嘉年華」賽事包含兩個項目，英雄聯盟採1v1單挑挑戰賽即將於5月14、15日線上開賽，讓256位選手爭奪32強，脫穎而出的召喚師們將於5月21、22日進行決賽，與台灣英雄聯盟永遠的驕傲「西門夜說」一同線上開場。

挑戰賽冠軍可獲得賽事獎金1萬5千元、亞軍獎金5千元、季軍獎金2,500元。另一個競賽項目則是任天堂明星大亂鬥，預賽將選出前8強選手，5月22日參加現場爭霸積分賽。

新北英雄聯盟單挑賽將於5月21、22日在新北電競基地FB、Youtube、Twitch等頻道同步轉播，「新北電競盃-英雄聯盟單挑挑戰賽」自即日起至5月10日受理報名，額滿將提前截止，凡15歲以上者皆可報名參賽，優勝者可獲得賽事獎金及Acer周邊禮品。

新北電競基地FB：https://www.facebook.com/ntpcesportsbase/

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