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聽奧／桌球男團不敵烏克蘭摘銀 許明睿10公尺手槍射銅

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國射擊隊今年聽奧已經奪下1銀、1銅佳績。圖／中華民國射擊協會提供
我國射擊隊今年聽奧已經奪下1銀、1銅佳績。圖／中華民國射擊協會提供

在巴西南卡希亞斯參加第24屆夏季達福林匹克運動會的我國代表團，在巴西時間6日賽程再傳奪牌捷報，其中闖進金牌戰的桌球男團在與烏克蘭拚戰5點後以2：3惜敗，但仍為代表團進帳本屆第2面銀牌，至於許明睿則是在射擊男子10公尺空氣手槍射下銅牌，我國代表團累積2銀、3銅。

我國代表團在前幾天賽程中已於空手道型、羽球團體賽各拿下一面銅牌後，昨天則是在射擊場上，由高雅茹在女子10公尺空氣手槍射下代表團首面銀牌。

而今天我國好手持續在射擊場上過關斬將，在男子10公尺空氣手槍預賽，16歲小將許明睿以第7名成績晉級到決賽後，決賽則是射出212.8分拿下銅牌，也是我國本屆賽事的第3面銅牌，8日高雅茹與廖瑞友將參加手槍混合團隊賽事，9日高雅茹則將繼續在女子25公尺手槍出賽。

至於昨天在桌球男團賽事一路過關斬將的我國代表隊成員楊榮宗、王顗翔、盧仕杰、郭岳東 ，今天先在4強賽3：0擊敗哈薩克，金牌戰則是遭遇烏克蘭，儘管在5點賽事中楊榮宗奮力拿下2點，但最終仍是以2：3惜敗烏克蘭，為我國進帳第2面銀牌。

而在網球女單賽事中，我國老將何秋美與林家文在16強賽分頭進擊擊敗對手，挺進到8強賽，至於羽球賽事我國今天共有9名選手在分組預賽登場，並有7人順利搶勝。

羽球 桌球

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