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亞運延期羅嘉翎先拚奧運積分 翁士航不擔心唐嘉鴻

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
羅嘉翎（紅方）。 中央社(資料照)
羅嘉翎（紅方）。 中央社(資料照)

原訂今年6月與9月將在中國大陸成都與杭州舉行的世大運與亞運，在今天先後宣布延期辦理，對於今年兩大重點賽事都因為疫情延期，多數選手、教練都抱持著正向態度，目前已經在外移訓的跆拳道女將羅嘉翎就表示，已慢慢習慣疫情帶來的變數，現在也將全力拚奧運積分。

為了備戰世大運與亞運，我國已有多支代表隊在過去一段時間展開出國長征，其中跆拳道代表隊在4月底就飛往瑞典，之後則將接著前往南韓、奧地利、羅馬、盧森堡等地進行比賽和移訓，且計畫在7月參加完世大運後才返台備戰亞運。

不過在今天傳出世大運與亞運都將延期辦理後，去年東京奧運踢下銅牌的羅嘉翎就表示，已經慢慢習慣疫情所帶來的變數，「這兩年因為疫情的關係有很多的變數，也是慢慢習慣了，再來就是跟教練們討論接下來的規畫，那目前就是持續投入訓練，維持自己的狀態，接下來還有幾站的賽事就全力去拚奧運積分。」

而今年同樣以世大運、亞運為兩大備戰賽事的「亞洲貓王」唐嘉鴻，也預計在6月從亞錦賽開始一路參賽到亞運結束，對於亞錦賽後的兩大賽事喊卡，教練翁士航直言並不擔心唐嘉鴻的調整，「他一直都保持在隨時可以參賽的狀態，從全大運到亞運選拔，都能看到他對於比賽掌握已經有一度程度，而且年底還有世界盃和世錦賽，我們也將以此為目標繼續調整。」

為了備戰今年亞運，翁士航與唐嘉鴻從去年開始就針對新規定加入新動作和難度，並且已經有不錯的成效，在世大運和亞運都延期的情況下，翁士航也直言多一點時間對他們來說就是多一點準備，「我們進可攻、退可守，而且嘉鴻的企圖心和動機都維持在很棒的狀態，所以我也不需要擔心。」

亞運 唐嘉鴻 翁士航

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