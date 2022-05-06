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宣布成都世大運再延一年 FISU盼明年更多國家參賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

在杭州亞運會今天下午正式宣布延期辦理後，6月將在中國大陸成都舉行的世大運也在稍晚宣布延至明年辦理，從最早的2021年延至2023年舉行，而國際大學運動總會（FISU）也強調，在運動員的安全是第一考量的情況下，再一次延期是一次正確的決定。

成都世大運原訂於2021年8月舉行，不過受到疫情影響延至今年6月26日辦理，但今天FISU再度宣布將因為疫情延至2023年辦理，FISU主席艾德（Leonz Eder）說：「重新安排2021世界大學運動會不是一件容易的事情，但對於大學運動員來說這是一次正確的決定。」

艾德強調，在以運動員的安全為第一要務的情況下，外在條件的持續不確定性迫使比賽時間重新安排是一次明智的選擇，尤其一些國家已經開始更改他們的計畫，「帶領一支隊伍參加世大運是一項重大的責任，FISU相信這一決定將能讓更多的大學運動員來參加明年的比賽。」

至於成都世大運一延就是2年，在國際體壇上也是相當少見，且2023年世大運原定將在明年8月8日俄羅斯葉卡捷琳堡舉行，不過受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，日前FISU執委會就已經決定暫停葉卡捷琳堡的世大運主辦權。

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