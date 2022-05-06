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已13項運動繳交亞運名單 體育署：是否調整將尊重教練

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
體育署副署長洪志昌回應杭州亞運延期一事。記者劉肇育／攝影
體育署副署長洪志昌回應杭州亞運延期一事。記者劉肇育／攝影

杭州亞運會在今天正式宣布將因為疫情延期辦理，儘管延期時間仍未敲定，不過體育署副署長洪志昌在今天表示，目前已經有13個單項協會繳交代表隊名單，是否會因應延期再做名單調整，將會尊重各協會與培訓隊教練的想法。

第19屆亞運會原定今年9月10日至25日將在中國大陸杭州舉行，不過在今天亞洲奧林匹克理事會召開的實體暨視訊執委會中敲定，基於新冠肺炎疫情影響，今年亞運會將延期辦理，並將在不久的將來公布確切復辦時間。

而體育署與中華奧會也在今天證實這項消息，體育署副署長洪志昌表示，「2022杭州亞運延期舉辦，延期時間還沒有確定，接著署裡面會因應OCA後續杭州亞運延期期間，再跟所有單項協會做討論，怎麼樣做因應和備戰。」

洪志昌透露，到目前為止共有13個單項協會提出代表隊名單也做了審查，至於是否有可能會像去年東京奧運延期時一樣，再進行代表隊名單調整，他則說：「這個部分也會再跟這些取得參賽資格單項協會做個討論，最後還是要確定杭州亞運比賽延期時間會有多久，各單項選拔、培訓和參賽的備戰規畫再做充分討論，做適度調整。」

至於陸媒報導今年6月的成都世大運也傳出延期消息，體育署則強調目前尚未收到相關訊息，但今年亞運與世大運是我國選手備戰的重點賽事，目前也已經有多支代表隊在國外進行移訓和比賽。

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