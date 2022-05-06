陸媒報導亞運、世大運都將延期擇期復辦 已獲體育署證實

根據中國大陸媒體「央視」報道，原定今年9月10日至25日在杭州舉行的第19屆亞洲運動會，在今天傳出將正式延期的消息，具體日期將擇期宣布。體育署證實此一消息，預計下午召開記者會對外說明。

至於已經從去年延至今年6月26日至7月7日將在成都舉行的世大運，今天也傳出將再度延期的消息，據香港「南華早報」報導，由於疫情嚴峻及基於大陸當局採取的防疫管控措施，成都世大運恐延再至明年舉行。