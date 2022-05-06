馬德里網賽／連兩年碰納達爾 小蠻牛：不該感到有壓力

西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在馬德里網賽男單16強賽苦戰三盤擊敗英國選手諾瑞（Cameron Norrie）後，8強賽將遭遇偶像納達爾（Rafael Nadal），而剛過19歲生日的阿爾卡拉斯表示，儘管近幾場比賽自己受到球迷的熱烈歡迎，但自知今晚與納達爾的比賽將會是完全不同的局面。

5月5日出生的阿爾卡拉斯昨天剛過19歲生日，並且在生日當天於馬德里網賽男單16強賽登場，最終以6：4、6：7（4：7）、6：3擊敗第9種子的諾瑞，生涯首度挺進到8強賽。

阿爾卡拉斯去年以未滿18歲之齡成為馬德里網賽史上最年輕的比賽獲勝者，打破納達爾所保持的紀錄，不過在18歲生日當天他就遭遇了納達爾，上演雙方ATP生涯的首度交手，最終由納達爾以直落二輕鬆勝出。

今年阿爾卡拉斯8強賽將再度遭遇納達爾，也是雙方繼今年印地安泉網賽4強賽後再度碰頭，而這一次阿爾卡拉斯儘管依舊興奮，但已經更能成熟面對，「納達爾是紅土場最好的球員，儘管他說我是明天被看好得一方，但他可是這場比賽的5屆冠軍，所以他一定是最受歡迎的一方，我只是名新人，不該因為要與史上最偉大的球員之一交手，而感到有壓力。」

同樣身為地主的阿爾卡拉斯強調，儘管過去幾場比賽自己感受到觀眾的支持，但他也直言8強賽將會是不同的狀況，「我正在創造自己的道路，也為球迷送給我的歡呼感到開心。但納達爾就是納達爾，人們雖然每天都變得更加愛我，但納達爾更加的有名，我希望明天體育場內仍有一小部分的球迷能支持我，但我已經做好準備大多數人都會為他加油。」

將在下月滿36歲的納達爾，與阿爾卡拉斯的年齡差距為16歲又11個月，這也將是ATP 1000名人賽自1990年舉辦以來，雙方年齡差距最大的一場8強賽。