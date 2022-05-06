快訊

本土疫情1個半月後下降？ 陳時中曝真正高峰時間

WHO報告：全球疫情致死的1,490萬人

高苑菲籍生淪血汗學工 校方竟要學生砍半工作時數謊報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬德里網賽／連兩年碰納達爾 小蠻牛：不該感到有壓力

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 路透社
西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 路透社

西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在馬德里網賽男單16強賽苦戰三盤擊敗英國選手諾瑞（Cameron Norrie）後，8強賽將遭遇偶像納達爾Rafael Nadal），而剛過19歲生日的阿爾卡拉斯表示，儘管近幾場比賽自己受到球迷的熱烈歡迎，但自知今晚與納達爾的比賽將會是完全不同的局面。

5月5日出生的阿爾卡拉斯昨天剛過19歲生日，並且在生日當天於馬德里網賽男單16強賽登場，最終以6：4、6：7（4：7）、6：3擊敗第9種子的諾瑞，生涯首度挺進到8強賽。

阿爾卡拉斯去年以未滿18歲之齡成為馬德里網賽史上最年輕的比賽獲勝者，打破納達爾所保持的紀錄，不過在18歲生日當天他就遭遇了納達爾，上演雙方ATP生涯的首度交手，最終由納達爾以直落二輕鬆勝出。

今年阿爾卡拉斯8強賽將再度遭遇納達爾，也是雙方繼今年印地安泉網賽4強賽後再度碰頭，而這一次阿爾卡拉斯儘管依舊興奮，但已經更能成熟面對，「納達爾是紅土場最好的球員，儘管他說我是明天被看好得一方，但他可是這場比賽的5屆冠軍，所以他一定是最受歡迎的一方，我只是名新人，不該因為要與史上最偉大的球員之一交手，而感到有壓力。」

同樣身為地主的阿爾卡拉斯強調，儘管過去幾場比賽自己感受到觀眾的支持，但他也直言8強賽將會是不同的狀況，「我正在創造自己的道路，也為球迷送給我的歡呼感到開心。但納達爾就是納達爾，人們雖然每天都變得更加愛我，但納達爾更加的有名，我希望明天體育場內仍有一小部分的球迷能支持我，但我已經做好準備大多數人都會為他加油。」

將在下月滿36歲的納達爾，與阿爾卡拉斯的年齡差距為16歲又11個月，這也將是ATP 1000名人賽自1990年舉辦以來，雙方年齡差距最大的一場8強賽。

納達爾 Rafael Nadal

延伸閱讀

網球／溫網禁俄羅斯選手參賽 納達爾、約克維奇抱不平

溫網／禁俄國與白俄選手參賽 納達爾：不公平

網球／溫網禁賽俄選手 納達爾聲援：非常不公平

網球／骨裂傷勢已痊癒 「蠻牛」納達爾預告馬德里回歸

相關新聞

陸媒報導亞運、世大運都將延期擇期復辦 已獲體育署證實

根據中國大陸媒體「央視」報道，原定今年9月10日至25日在杭州舉行的第19屆亞洲運動會，在今天傳出將正式延期的消息，具體...

馬德里網賽／連兩年碰納達爾 小蠻牛：不該感到有壓力

西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在馬德里網賽男單16強賽苦戰三盤擊敗英國選手諾瑞（Ca...

馬德里網賽／演逆轉秀闖進8強 納達爾坦言被皇馬的鬥志激勵

西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）今在馬德里公開賽16強，面對比利時好手葛芬（David Goffin），驚險化解4個賽末點，歷經3小時9分鐘才以6比3、5比7、7比6(9)獲勝，順利闖進8

9月杭州亞運確定延期 新日期未定

北京中央電視台報導，9月的杭州亞運延期。報導指，亞洲奧林匹克理事會總幹事今日宣布，原定於2022年9月10日至25日在中...

馬德里網賽／無緣對決約帥 墨瑞臨陣退賽原因出爐

昨日馬德里公開賽男單16強首場賽事，原定由前任球王墨瑞（Andy Murray）對決現任球王約克維奇（Novak Djokovic），這是兩位球王在2017年卡達公開賽後，睽違5年再次碰頭，然而賽前卻

聽奧／女子10公尺空氣手槍 高雅茹射下首面銀牌

我國參加第24屆夏季達福林匹克運動會代表團在今天再傳捷報，射擊女將高雅茹在女子10公尺空氣手槍項目憑藉沉著冷靜的表現，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。