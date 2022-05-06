聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬德里網賽／演逆轉秀闖進8強 納達爾坦言被皇馬的鬥志激勵
西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）今在馬德里公開賽16強，面對比利時好手葛芬（David Goffin），驚險化解4個賽末點，歷經3小時9分鐘才以6比3、5比7、7比6(9)獲勝，順利闖進8強。
因肋骨骨折修賽6週納達爾，日前參加自己家鄉舉辦的馬德里公開賽，在16強賽中首盤雖一度以2比3落後，但他接著連下4局以6比3拿下首盤勝利。第二盤先以5比3聽牌，卻被葛芬連續破發，最後葛芬以7比5將戰局扳成平手。
關鍵第三盤雙方互保發球局後搶七，納達爾一度以4比6、6比7和8比9面臨4個賽末點，但韌性十足的「西班牙蠻牛」」從8比9落後連下3分，最終以11比9逆轉晉級8強，下一戰將對上西班牙同胞「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。
賽後納達爾透露前一天皇馬歐冠4強賽逆轉深深激勵到他，「皇馬在前一天擊敗曼聯，這樣的鬥志令人難以置信，在某種程度上來說，對今天的我也是一種鼓舞。這是一場非常艱難的比賽，我認為葛芬打出了高水準，但我並不完全高興，因為我應該直落兩盤贏得比賽，但這仍是場非常重要的勝利，挽救賽點給了我信心，也讓我有機會繼續前進。」
此役是傷癒回歸的納達爾生涯第99度打進ATP千分等級名人賽8強，他將持續改寫網壇歷史紀錄。按照籤表如果能夠順利進入4強賽，納達爾可能會球王約克維奇碰頭。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言