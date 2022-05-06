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馬德里網賽／演逆轉秀闖進8強 納達爾坦言被皇馬的鬥志激勵

聯合新聞網 / 綜合報導
納達爾驚險化解4個賽末點，歷經3小時9分鐘才以6比3、5比7、7比6(9)獲勝，順利闖進8強。 法新社
納達爾驚險化解4個賽末點，歷經3小時9分鐘才以6比3、5比7、7比6(9)獲勝，順利闖進8強。 法新社

西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）今在馬德里公開賽16強，面對比利時好手葛芬（David Goffin），驚險化解4個賽末點，歷經3小時9分鐘才以6比3、5比7、7比6(9)獲勝，順利闖進8強。

因肋骨骨折修賽6週納達爾，日前參加自己家鄉舉辦的馬德里公開賽，在16強賽中首盤雖一度以2比3落後，但他接著連下4局以6比3拿下首盤勝利。第二盤先以5比3聽牌，卻被葛芬連續破發，最後葛芬以7比5將戰局扳成平手。

關鍵第三盤雙方互保發球局後搶七，納達爾一度以4比6、6比7和8比9面臨4個賽末點，但韌性十足的「西班牙蠻牛」」從8比9落後連下3分，最終以11比9逆轉晉級8強，下一戰將對上西班牙同胞「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

賽後納達爾透露前一天皇馬歐冠4強賽逆轉深深激勵到他，「皇馬在前一天擊敗曼聯，這樣的鬥志令人難以置信，在某種程度上來說，對今天的我也是一種鼓舞。這是一場非常艱難的比賽，我認為葛芬打出了高水準，但我並不完全高興，因為我應該直落兩盤贏得比賽，但這仍是場非常重要的勝利，挽救賽點給了我信心，也讓我有機會繼續前進。」

此役是傷癒回歸的納達爾生涯第99度打進ATP千分等級名人賽8強，他將持續改寫網壇歷史紀錄。按照籤表如果能夠順利進入4強賽，納達爾可能會球王約克維奇碰頭。

西班牙 馬德里 比利時 骨折

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