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聽奧／女子10公尺空氣手槍 高雅茹射下首面銀牌

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
射擊女將高雅茹在女子10公尺空氣手槍射下銀牌。圖／體育署提供
射擊女將高雅茹在女子10公尺空氣手槍射下銀牌。圖／體育署提供

我國參加第24屆夏季達福林匹克運動會代表團在今天再傳捷報，射擊女將高雅茹在女子10公尺空氣手槍項目憑藉沉著冷靜的表現，為我代表團拿下首面銀牌，總統蔡英文得知消息後亦轉達恭賀之意。

目前保有我國聽障女子10公尺空氣手槍全國紀錄的高雅茹，甫於全國身心障礙國民運動會中，以559分的成績拿下金牌。從聽奧代表隊集訓至今，個人狀態維持巔峰，本屆賽會也是雅茹自2009年台北聽障奧運以來，個人的第四次參賽，是目前我國聽障射擊隊中表現相當穩定的選手。

在預賽中，高雅茹的成績始終保持在前段，預賽以549分的成績名列第4名晉級。決賽賽制在每位選手射擊12發之後開始，每2發淘汰1名選手。高雅茹在決賽中的狀況越來越好，冷靜、沉著應戰，一路淘汰各家好手，最後與烏克蘭選手纏鬥至爭奪金牌的機會，最終以232.0分比236.3分的些微差距，在10公尺空氣手槍項目拿下射擊首面獎牌。

中華隊本日另一場賽事，是高居大會第一種子的我國桌球男子團體，今天在小組預賽中分別出戰奧地利（3：0）、匈牙利（3：0）、日本（3：1）及南韓（3：1），一場未失，順利以分組第一晉級，將對戰B組第二的哈薩克，爭取晉級金牌戰的機會。

除了桌球男團晉級四強準決賽之外，中華隊在明日（巴西時間5月6日）的賽程也將兵分多路出賽，羽球隊將進行個人單打的小組預賽；網球隊女將林家文與何秋美在單打與雙打都將出賽尋求衛冕；男籃在分組預賽中將面對同樣大換血、年輕的立陶宛隊；跆拳道將由一代宗師孫樹良出賽男子個人品勢；而本日射下一面銀牌的射擊隊，將繼續由廖瑞友與年輕小將許明睿挑戰男子10公尺空氣手槍。

中華隊 桌球 國民

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