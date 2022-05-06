湯優盃／依瑟儂展現地主之誼 請好友戴資穎享泰國美食

戴資穎日前抵達泰國準備參加8日開打的湯優盃以及17日登場的泰國公開賽，昨日她在IG上曬出地主好友依瑟儂（Ratchanok INTANON）送來的泰國美食，展現出兩人私下好交情。

同為27歲的戴資穎與泰國好手依瑟儂，兩人在國際賽場征戰多年，場上雖然常拚的你死我活，私底下卻培養出惺惺相惜的好感情，小戴這次到泰國備戰優霸盃、泰國賽等賽事，依瑟儂立即展現地主之誼，送上螃蟹、鮮魚、大蝦給好友品嘗。

戴資穎昨天就貼出在飯店品嚐螃蟹的照片，並寫下：「May真的很謝謝妳，很好吃。」被標記的依瑟儂隨後也回覆：「歡迎來泰國！可愛的戴戴。」除了品嘗美食，戴資穎還放了自己首度挑戰切柚子的照片，讓球迷直呼好可愛。

戴資穎在IG上曬出地主好友依瑟儂送的泰國美食。 截圖自戴資穎IG限動

事實上不只戴資穎，日本的奧原希望、桃田賢斗也都受到「地主」依瑟儂熱情款待，在IG上發動態感謝她協助點了很多好吃的泰國菜。

優霸盃即將在8日開打，中華隊與中國、西班牙和澳洲同在B組，首戰將遭遇西班牙，世界排名第2的戴資穎，有望對上三屆世錦賽金牌、世界排名第6的西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），兩人過去共交手18次，戴資穎拿下10勝，依瑟儂領軍的泰國列在C組，首戰要對上埃及。