快訊

名詞多霧煞煞！「快篩陽=確診」一張表看懂三類人到底指誰

政策慢半拍 讓機組員身心煎熬、地方政府疲於奔命

上網散佈「一起約FUN」被識破 東森旅遊57歲董座持毒被逮

湯優盃／依瑟儂展現地主之誼 請好友戴資穎享泰國美食

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎抵達泰國備戰，昨日在IG上曬出地主好友依瑟儂送的泰國美食，展現出兩人私下好交情。 美聯社
戴資穎抵達泰國備戰，昨日在IG上曬出地主好友依瑟儂送的泰國美食，展現出兩人私下好交情。 美聯社

戴資穎日前抵達泰國準備參加8日開打的湯優盃以及17日登場的泰國公開賽，昨日她在IG上曬出地主好友依瑟儂（Ratchanok INTANON）送來的泰國美食，展現出兩人私下好交情。

同為27歲的戴資穎與泰國好手依瑟儂，兩人在國際賽場征戰多年，場上雖然常拚的你死我活，私底下卻培養出惺惺相惜的好感情，小戴這次到泰國備戰優霸盃、泰國賽等賽事，依瑟儂立即展現地主之誼，送上螃蟹、鮮魚、大蝦給好友品嘗。

戴資穎昨天就貼出在飯店品嚐螃蟹的照片，並寫下：「May真的很謝謝妳，很好吃。」被標記的依瑟儂隨後也回覆：「歡迎來泰國！可愛的戴戴。」除了品嘗美食，戴資穎還放了自己首度挑戰切柚子的照片，讓球迷直呼好可愛。

戴資穎在IG上曬出地主好友依瑟儂送的泰國美食。 截圖自戴資穎IG限動
戴資穎在IG上曬出地主好友依瑟儂送的泰國美食。 截圖自戴資穎IG限動

事實上不只戴資穎，日本的奧原希望、桃田賢斗也都受到「地主」依瑟儂熱情款待，在IG上發動態感謝她協助點了很多好吃的泰國菜。

優霸盃即將在8日開打，中華隊與中國、西班牙和澳洲同在B組，首戰將遭遇西班牙，世界排名第2的戴資穎，有望對上三屆世錦賽金牌、世界排名第6的西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），兩人過去共交手18次，戴資穎拿下10勝，依瑟儂領軍的泰國列在C組，首戰要對上埃及

泰國 西班牙 埃及

相關新聞

湯優盃／依瑟儂展現地主之誼 請好友戴資穎享泰國美食

戴資穎日前抵達泰國準備參加8日開打的湯優盃以及17日登場的泰國公開賽，昨日她在IG上曬出地主好友依瑟儂（Ratchanok INTANON）送來的泰國美食，展現出兩人私下好交情。 同為27歲的戴

台灣登山界首人 呂宗翰無氧攀登完攀世界第3高峰

台灣著名登山家「果果」呂宗翰，在台灣時間今晚成功以無氧攀登方式登上海拔8586公尺的世界第3高峰干城章嘉峰，是台灣登山史...

全大運／與經濟部合作辦理新現代五項科技運動測試賽 科技融入運動

科技結合運動，動起來更有趣！111年全國大專校院運動會於5月7日到11日登場，為了落實國際奧會提出「提升數位科技與人的互動」與「鼓勵虛擬運動發展並擴大與電子遊戲社群的連結」，今年全大運與經濟部合作辦理

自行車／旗艦機Rider S800車表問世 具團騎與即時訊息功能

國內自行車錶大廠Bryton群利科技在今天發表全新的旗艦機種─Rider S800，除了優異的碼錶性能外，多項創新功能更將GPS自行車碼錶帶向全新高度，提供使用者更豐富且有趣的騎乘體驗。Rider S

聽奧／台灣羽球團體賽逆轉勝韓國 摘銅平隊史最佳

台灣聽奧羽球代表隊今天凌晨在巴西南卡西亞斯的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）羽球團體賽季軍戰，以3比2逆轉擊敗韓...

賽事心得／CT10週年 圓了我的鐵人夢！

2021的四月看到Jenny分享初113的影片，內心既感動又悸動，好想也在現場體驗一下當選手! 「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你」又再次驗證了這句話，在跑團提出了三鐵接力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。