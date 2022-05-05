台灣登山界首人 呂宗翰無氧攀登完攀世界第3高峰

中央社 / 台北5日電
干城章嘉峰（Kanchenjunga）為世界第三高峰，位於喜馬拉雅山脈中段尼泊爾和印度的邊界線上。圖／聯合報系資料照片
干城章嘉峰（Kanchenjunga）為世界第三高峰，位於喜馬拉雅山脈中段尼泊爾和印度的邊界線上。圖／聯合報系資料照片

台灣著名登山家「果果」呂宗翰，在台灣時間今晚成功以無氧攀登方式登上海拔8586公尺的世界第3高峰干城章嘉峰，是台灣登山史上的第1人。

「果果」呂宗翰是台灣著名的登山家，由他發起的「前進十四峰」計畫，是以全球前14座海拔8000公尺以上高峰為目標，希望都以無氧攀登方式完攀，加上今天完攀的干城章嘉峰在內，他已成功以無氧攀登完成7頂峰。

呂宗翰最著名的事蹟之一，就是在2019年與好友張元植，一同以無氧攀登的方式挑戰世界第2峰K2，可惜最後因天候不佳功虧一簣。

「前進十四峰大夢計劃」臉書粉專今晚公布喜訊，透露呂宗翰從第4營地出發後歷經超過15個小時，終於成功登頂，成為台灣第1個以無氧攀登方式登頂世界第3峰的登山家，並向世界證明了台灣人的毅力與勇氣，也為台灣的冒險文化跨出重要一步。

雖然不少「果粉」紛紛留言恭賀，不過粉專小編也強調，冒險故事還沒結束，登頂後回程也需要耗費6至8小時，也期望後半段一切順利、平安。

延伸閱讀

果粉終於可以自己動手修iPhone 試算比官方維修便宜多少？

iPhone 13系列銷量曝4大重點 果粉用「行動力」告訴你換機速度有多快

怕AirPods被偷走？他用「一貼紙」神隱身 果粉大笑：根本天才

蘋果官網意外爆雷未公開新品 能讓果粉「一次充電、多重滿足」？

相關新聞

全大運／與經濟部合作辦理新現代五項科技運動測試賽 科技融入運動

科技結合運動，動起來更有趣！111年全國大專校院運動會於5月7日到11日登場，為了落實國際奧會提出「提升數位科技與人的互動」與「鼓勵虛擬運動發展並擴大與電子遊戲社群的連結」，今年全大運與經濟部合作辦理

自行車／旗艦機Rider S800車表問世 具團騎與即時訊息功能

國內自行車錶大廠Bryton群利科技在今天發表全新的旗艦機種─Rider S800，除了優異的碼錶性能外，多項創新功能更將GPS自行車碼錶帶向全新高度，提供使用者更豐富且有趣的騎乘體驗。Rider S

聽奧／台灣羽球團體賽逆轉勝韓國 摘銅平隊史最佳

台灣聽奧羽球代表隊今天凌晨在巴西南卡西亞斯的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）羽球團體賽季軍戰，以3比2逆轉擊敗韓...

賽事心得／CT10週年 圓了我的鐵人夢！

2021的四月看到Jenny分享初113的影片，內心既感動又悸動，好想也在現場體驗一下當選手! 「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你」又再次驗證了這句話，在跑團提出了三鐵接力

法網／總獎金大幅提升 首輪落敗也有近2百萬

新冠肺炎疫情還沒完全結束，但法網已經「向錢看」，法國網球協會今天宣布，今天賽事總獎金為4360萬歐元，不只大幅超過去年，...

足球／馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣 2.74億拍出創紀錄

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天指出，阿根廷已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）在1986年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。