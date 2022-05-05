台灣登山界首人 呂宗翰無氧攀登完攀世界第3高峰

台灣著名登山家「果果」呂宗翰，在台灣時間今晚成功以無氧攀登方式登上海拔8586公尺的世界第3高峰干城章嘉峰，是台灣登山史上的第1人。

「果果」呂宗翰是台灣著名的登山家，由他發起的「前進十四峰」計畫，是以全球前14座海拔8000公尺以上高峰為目標，希望都以無氧攀登方式完攀，加上今天完攀的干城章嘉峰在內，他已成功以無氧攀登完成7頂峰。

呂宗翰最著名的事蹟之一，就是在2019年與好友張元植，一同以無氧攀登的方式挑戰世界第2峰K2，可惜最後因天候不佳功虧一簣。

「前進十四峰大夢計劃」臉書粉專今晚公布喜訊，透露呂宗翰從第4營地出發後歷經超過15個小時，終於成功登頂，成為台灣第1個以無氧攀登方式登頂世界第3峰的登山家，並向世界證明了台灣人的毅力與勇氣，也為台灣的冒險文化跨出重要一步。

雖然不少「果粉」紛紛留言恭賀，不過粉專小編也強調，冒險故事還沒結束，登頂後回程也需要耗費6至8小時，也期望後半段一切順利、平安。