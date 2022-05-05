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全大運／與經濟部合作辦理新現代五項科技運動測試賽 科技融入運動

聯合新聞網 / 綜合報導
新現代五項運動啟動儀式。 主辦單位提供
新現代五項運動啟動儀式。 主辦單位提供

科技結合運動，動起來更有趣！111年全國大專校院運動會於5月7日到11日登場，為了落實國際奧會提出「提升數位科技與人的互動」與「鼓勵虛擬運動發展並擴大與電子遊戲社群的連結」，今年全大運與經濟部合作辦理新現代五項科技運動測試賽，將科技融入運動，希望帶動整體社會的運動風氣。

新現代五項科技運動，為運動者打造肌耐力、敏捷力、平衡力、專注力、反應力等完整體適能，包括「划船競賽」是透過划船器控制船的滑行速度，「智慧平衡板貪食蛇競賽」運動者站在板上前後左右控制畫面中貪食蛇方向，有效訓練平衡力，而「智能運動地墊互動競賽」則訓練敏捷力，「拯救人質槍擊競賽」和反應力有關，「互動式數位箭靶射箭競賽」考驗運動者的專注力，在娛樂過程進行訓練，提升運動表現。

過去這些項目，已長期用於運動中心和健身房，也能作為運動表現的數據，像是「智能運動地墊互動競賽」，運動中心民眾的燈滅測驗（27格踩踏秒數）平均是9.13秒，一般展會活動的民眾，平均數據是12.6秒，顯示有去運動中心的民眾，體能明顯比沒有去運動中心的要好。

此次新五項科技運動測試賽在國立體育大學舉辦，校長邱炳坤表示，透過和全大運的結合，選手在賽事之餘能好好體驗，也歡迎所有大專院校學生都能現場報名參與。去年已積極推動新五項科技運動，並在社區和運動中心推廣，希望未來2年內，能成為全大運的正式運動種類。

經濟部工業局副組長顏鳳旗則認為，科技運動已經是國際趨勢，而台灣科技軟、硬體成熟，有很高的發展潛力，未來持續將運動科技產品普及並商品化，貼近民眾外也能賣到國外，科技新藍海著眼運動產業上。

新現代五項科技運動測試賽自5月5日開始，一連舉辦5天，報名大專組的選手需具有學籍身份，一般組開放全民免費參加，完成比賽後可現場參加抽獎，有機會獲得今年全大運精美紀念品。

經濟部工業局副組長顏鳳旗致詞。 主辦單位提供
經濟部工業局副組長顏鳳旗致詞。 主辦單位提供

國立體育大學校長邱炳坤致詞。 主辦單位提供
國立體育大學校長邱炳坤致詞。 主辦單位提供

新現代五項科技運動測試賽，反應力項目-VR槍戰射擊。 主辦單位提供
新現代五項科技運動測試賽，反應力項目-VR槍戰射擊。 主辦單位提供

新現代五項科技運動測試賽，平衡力項目-智慧平衡板。 主辦單位提供
新現代五項科技運動測試賽，平衡力項目-智慧平衡板。 主辦單位提供

新現代五項科技運動測試賽，肌耐力項目-3D划船。 主辦單位提供
新現代五項科技運動測試賽，肌耐力項目-3D划船。 主辦單位提供

新現代五項科技運動測試賽，肌耐力項目-3D划船。 主辦單位提供
新現代五項科技運動測試賽，肌耐力項目-3D划船。 主辦單位提供

新現代五項科技運動測試賽，專注力項目-數位箭靶射箭。 主辦單位提供
新現代五項科技運動測試賽，專注力項目-數位箭靶射箭。 主辦單位提供

新現代五項科技運動測試賽，敏捷力項目-智能運動地墊。 主辦單位提供
新現代五項科技運動測試賽，敏捷力項目-智能運動地墊。 主辦單位提供

新現代五項科技運動測試賽體驗項目-智能球拍。 主辦單位提供
新現代五項科技運動測試賽體驗項目-智能球拍。 主辦單位提供

新現代五項科技運動測試賽體驗項目-智慧型電腦飛鏢機。 主辦單位提供
新現代五項科技運動測試賽體驗項目-智慧型電腦飛鏢機。 主辦單位提供

新現代五項運動啟動儀式。 主辦單位提供
新現代五項運動啟動儀式。 主辦單位提供

邱炳坤 槍擊 健身 體育

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