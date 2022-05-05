自行車／旗艦機Rider S800車表問世 具團騎與即時訊息功能

國內自行車錶大廠Bryton群利科技在今天發表全新的旗艦機種─Rider S800，除了優異的碼錶性能外，多項創新功能更將GPS自行車碼錶帶向全新高度，提供使用者更豐富且有趣的騎乘體驗。Rider S800在設計上使用了輕量化結構與高品質的材料選擇：包含專為戶外顯示而設計的高對比3.4”大尺吋彩色觸控螢幕，同時電池續航力更高達36小時以上，並且擁有多種旗艦功能，其中可利用碼錶直接操作的即時團體群聊更是跨時代的創新功能！

優異的語音服務，提升騎乘安全與方便性

隨著這款旗艦機種的推出，Bryton更同步擴通了多項全新功能與第三方平台的支援來豐富此款頂級機種的使用體驗。除了團體群聊與團體騎乘功能之外，Rider S800特別為戶外顯示所選擇的高對比度螢幕、進階路線導航和專業訓練功能，以及對於室內智慧訓練台、自行車雷達、動態騎乘等，全面性的豐富功能，可以完整的符合不同情境、不同族群的騎乘需求！

「透過這個全新的產品，我們希望可以讓車友們對於GPS自行車碼錶的想像提升到新的境界。」Bryton執行長王聖慜這樣表示，「開發團隊長期以來蒐集了許多專業騎士與教練在騎乘或訓練上所遇到的問題和需求，通常在和朋友或是隊友團騎時，很容易因為步調不同而分散，無法得知團員的即時狀態。此時，如果能夠在騎乘中維持和教練或隊友的聯繫，也將能夠更清楚的了解彼此的狀況並且在有需要時相互聯繫、提供指引。Bryton隨著去年的Rider S500開始問世的S系列不僅僅是希望提供最高性能的專業功能，更希望能透過結合即時語音輸入傳訊的團體群聊功能來讓使用者們在騎乘中能夠體驗到前所未有的凝聚力，不需要中斷騎乘、拿出手機，便可以直接透過碼錶安全的與隊友溝通！」

專業研發，只為卓越性能 大尺寸且清晰的MIP螢幕

搭配3.4"大尺寸螢幕，Rider S800利用MIP (Memory In Pixel)技術以及螢幕內反射層來大幅度優化碼錶在戶外的顯示清晰度。而寬幅的MIP顯示器與極窄的邊框提供了清晰、高對比且易讀的觀看體驗，造就了Bryton最頂級的旗艦機種，不需任何妥協即可享受清晰顯示。

36小時電池續航力

歸功於MIP螢幕的高效率運作模式，Rider S800在極低耗電量與大容量電池的搭配下擁有極佳的續航力，電量可達到驚人的36小時。甚至在不使用地圖頁的情況下，Rider S800的電池續航力更可以連續使用達40小時。Rider S800不僅有能力，更有足夠的耐力陪伴你迎接騎程途中的所有挑戰，如有需要使用行動電源，Rider S800亦可於充電時正常使用，無論旅程多長多遠，Rider S800都將是你的最佳夥伴！

智慧領航語音搜尋

搜尋想前往的地點，不需要手動輸入，只要在有網路的狀態下，Rider S800語音辨識功能就能讓車友搜尋任何想去的地點! Rider S800的語音搜尋功能可辨識超過100種語言，透過Google引擎進行搜尋，提供車友更快速、更直覺的搜尋體驗。

進階路線功能

Rider S800具備全方位的導航功能，在裝置內建的區域性OSM開放街圖上提供轉彎資訊及路線引導功能。除了導航功能之外，Rider S800也提供多項進階功能協助你在騎乘時能夠順利遵循預先規劃的路線，包含偏離路線時自動重新規劃、興趣點顯示、起終點互換，以及回到原點等功能，且透過Bryton Active App你也可以直接進行路線規畫或是匯入第三方平台路線，並且在其中加入興趣點/峰點等客製化資訊！

Climb Challenge 坡段資訊

無論是要挑戰自我或是訓練與競賽，Rider S800的Climb Challenge坡段資訊功能都能帶你達到騎乘的新高度！只要匯入路線至Bryton Active App，Bryton將會自動建立其中的坡段資訊，按照規劃路線騎乘時，Rider S800會在坡段開始前提供即將到來的爬坡資訊，包含圖像式的坡段資訊顯示、以顏色區隔不同坡度、坡段距離、海拔、爬升，以及坡段起始點等，提供使用者一目了然的坡段資訊。除此之外，透過Bryton Active App亦可自行定義關注的路段，只要簡單的設定起終點，Rider S800一樣會在Climb Challenge資訊頁中顯示該路段的詳細資訊。

豐富你的冒險旅程 探索路線

只要輸入想要的騎乘距離，Rider S800便能成為你的最佳嚮導！透過探索路線功能，Rider S800將為依據騎乘距離需求，提供三條由所在位置出發並回到原點的路線，帶著你開啟未知的冒險並確保你能平安返家。

邁入訓練新高度 進階結構化訓練功能

透過能夠直接於裝置上縮放的圖像化課表顯示以及各項進階訓練功能，包含即時強度調整、TrainingPeaks支援、彈性訓練模式，以及訓練筆記功能(可透過Bryton Active App或TrainingPeaks匯入筆記)，利用Rider S800進行單車訓練將是你的最佳選擇！在進行訓練時Rider S500也會在目標功率頁上顯示訓練進度條、客製化功率區間等資訊，且所有資訊皆可以圖像化顯示！在將訓練課表排入行事曆並同步至Rider S800之後，這些來自第三方平台的課表亦能夠儲存於”我的訓練”中，並可以透過Bryton Active App直接編輯。

支援動態騎乘數據

搭配動態騎乘數據，Rider S800將提供更全面的功率訓練支援與功率數據分析。只要配對相容的踏板式功率計，Rider S800就能在數據頁上以數值或是圖像模式顯示你的動態騎乘數據，包含坐姿/站姿騎乘、功率分布、PCO，以及左/右平衡等數據。

客製化快捷資訊頁

Rider S系列創新且獨有的客製化快捷資訊頁，可讓使用者隨時掌握最關鍵的重點數據，提供計圈資料、自選數據格，以及感測器狀態三種瀏覽組合，在騎乘中只要輕輕一點就能一目瞭然的掌握重點資訊。

騎乘聯繫不斷線 Live Track實時分享

現在透過Bryton Live Track功能，就可以即時和家人及朋友分享騎乘狀態和位置！利用Bryton Active App可輕鬆建立連結並快速分享至通訊與社群軟體，也可設定透過email自動傳送連結給指定對象，讓家人、朋友，或是教練都能即時透過網頁追蹤你的騎乘進度，頁面中除了顯示騎乘軌跡與實時位置之外，亦提供速度、騎乘時間、旅程總時間和騎乘距離。

團體騎乘&群聊功能

獨樂樂不如眾樂樂！透過Bryton Active App, 你將能夠選擇路線、邀請朋友加入團騎，並且在騎乘中即時在碼錶上追蹤所有成員的最新動態。需要呼叫團騎的夥伴、通知休息點，或是純粹想和隊友互相加油打氣嗎？透過Rider S800和Bryton Active App，你可以快速且安全的透過團體群聊功能傳送訊息給群組內的夥伴，你可以事先在Bryton Active App上建立預設訊息並在碼錶上快速傳送，更可以在騎乘時直接透過語音辨識功能於碼錶上輸入客製化訊息！