聽奧／台灣羽球團體賽逆轉勝韓國 摘銅平隊史最佳

台灣聽奧羽球代表隊今天凌晨在巴西南卡西亞斯的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）羽球團體賽季軍戰，以3比2逆轉擊敗韓國，追平隊史參賽最佳並再添1銅。

今年聽奧台灣代表團靠著空手道「型」的男子團體賽率先進帳1銅、獎牌開胡，而羽球團體賽則是今年台灣代表團所拿下的第2面獎牌。

台灣聽奧羽球代表隊昨天深夜在團體賽4強賽，以1比3不敵強敵印度，未能挺進決賽，球員歷經短暫休息、調整心情後提拍再上，與韓國對決爭銅。

韓國是聽奧團體賽的傳統強權，隊史曾在2001年起至2009年締造3連霸，台灣隊雖一度陷入1比2落敗邊緣，但靠著女雙與男雙這兩組雙打超給力，連拿2勝反以3比2逆轉奪銅。

上屆聽奧台灣羽球代表隊靠著現役世界第1的組合范榮玉與沈彥汝聯手，在女雙摘下1銀，團體賽則是拿下隊史最佳的銅牌，今年台灣聽奧羽球代表隊雖未能開創隊史新頁，至少成功保銅，也達成賽前設定「奪牌」的基本目標。

羽球團體賽告一段落後，接下來則輪到個人賽登場，現役聽障世界球后沈彥汝行前就曾表示，今年團體賽奪牌是優先目標，不過拿手的個人賽也不想空手而歸，將會全力以赴拚獎牌。