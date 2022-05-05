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法網／總獎金大幅提升 首輪落敗也有近2百萬

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
法國網球協會今天宣布，今天賽事總獎金為4360萬歐元，不只大幅超過去年，甚至比疫情爆發前的2019年賽事總獎金高。 美聯社
法國網球協會今天宣布，今天賽事總獎金為4360萬歐元，不只大幅超過去年，甚至比疫情爆發前的2019年賽事總獎金高。 美聯社

新冠肺炎疫情還沒完全結束，但法網已經「向錢看」，法國網球協會今天宣布，今天賽事總獎金為4360萬歐元，不只大幅超過去年，甚至比疫情爆發前的2019年賽事總獎金高，並大幅增加首輪落敗和會外賽的獎金，盼能幫助受疫情大幅影響經濟的選手。

去年法網受限疫情，沒有開放全部觀眾入場，總獎金是3440萬歐元，和2019年的4266萬歐元有明顯差距；今年總獎金雖比2019年更高，但冠軍獎金微幅下降，2019年單打奪冠可獲得230萬歐元，今年是220萬歐元（約6874萬新台幣），但仍遠高於去年的140萬歐元。

2021年法網冠軍分別是塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）和捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova），兩人將在22日開打的年度第二場大滿貫尋求衛冕。

今年除總獎金增加，第一輪落敗的單打選手獎金也從2019年的46000歐元大幅增加到62000歐元（約193萬新台幣），會外賽獎金也比2019年增加約百分之65，較去年也增加約百分之30。

法國網球協會表示，會外賽和首輪獎金提升，主要是幫助受疫情大幅影響經濟狀況的選手。

法網 Novak Djokovic 約克維奇

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