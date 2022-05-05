馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣 2.74億拍出創紀錄

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天指出，阿根廷已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）在1986年世界盃對英格蘭之戰所穿球衣，以930萬美元（約新台幣2.74億元）拍出，創運動紀念品拍賣紀錄。

馬拉度納在1986年世足8強賽時，帶領阿根廷對上英格蘭，期間他攻進2分，率隊以2比1氣走對手，但賽後慢動作顯示，他的第1球其實是以手撥進，當時裁判並未發現，從此這一爭議進球被稱為「上帝之手」（Hand of God）。

在當年賽後，英格蘭中場球員霍奇（StephenHodge）與馬拉度納交換球衣，從此他擁有了這件臭名昭著的「上帝之手」球衣，最近決定將這件球衣送到蘇富比拍賣。

蘇富比主管瓦赫特（Brahm Wachter）在今天拍出「上帝之手」球衣後發表聲明指出：「這項具歷史意義的球衣，確實提醒人們運動史上的重要時刻，以及20世紀歷史的重要時刻。」

「上帝之手」球衣的拍出，創下運動紀念品拍賣最高價紀錄。先前紀錄是1892年發表的「奧林匹克宣言」（Olympic Manifesto）手稿原件，蘇富比在2019年12月將此手稿以880萬美元拍出。