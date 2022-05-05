賽事心得／CT10週年 圓了我的鐵人夢！
2021的四月看到Jenny分享初113的影片，內心既感動又悸動，好想也在現場體驗一下當選手!
「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你」又再次驗證了這句話，在跑團提出了三鐵接力願望，謝謝米雪兒、謝謝顏婕如，這二位可愛的水妹妹願意當我的神隊友，更謝謝耕跑團，讓我認識這兩位圓夢姊妹，於是517水水成軍啦！
一定要來個團服照的儀式
游泳1.9km
可愛小護士Ruby婕如，工作忙碌的小護士，賽前幾乎沒時間至開放式水域練習，直到前一天到活水湖試游，當我們在接力區看到妳跑回來，既開心有感動，心裡的壓力也瞬間放下了，平安玩賽就好，第一棒可愛Ruby，謝謝妳！
第一棒下水前與祥哥、Jerry、小安妮先來張合照
騎車90km
當517水水確認成軍，米雪問我會騎車嗎？我的回應是「姊姊只會跑步.....」不得不佩服米雪，幾乎沒練車，真正練習也是在賽前短短這一個多月時間，米雪真的是練武奇才的百傑候選人，這悶熱天氣還能交出成績不凡的騎車成績，第二棒文武雙全強棒米雪，謝謝妳！
與我們的強棒米雪接棒，趕緊拍張照，準備起跑啦!!
跑步21K
步對於三鐵競賽來說，應該是最容易完成的，但中午起跑+炙熱的天氣，原本信心滿滿的我擔心會DNF，跑了將近7k時，跑速不快但心率卻高到180又有想吐的fu，看到前方有群熟悉的背影-添理哥、祥哥、JJ有說有笑的，於是上前與耕跑三帥同行，之後Jenny也加入我們行列，緩走3k左右心率降了，想吐的感覺也隨之消失，對自己說「跑起來吧！不要當豬隊友」，謝謝你們陪我走這3k，更謝謝祥哥之後的陪跑！
有耕友，真好!!
謝謝唐志清（企睏大師)美拍
來到19k為了不讓隊友擔心，趕緊傳訊告知我已跑到19k了，但.....來了小插曲~居然有隻狗兒兇猛的要衝過來，當下也嚇到趕緊停下來，慶幸主人發現趕緊制止，不然真的DNF了，又多了一個難忘的回憶，哈哈.....，終於跑進鐵花村，聽到沿路加油聲，真的好感動、好感動.....
2890一定要手牽手跑進終點
三鐵完賽的感動，唯有親身經歷才能真正感受，謝謝Challenge Taiwan讓我有偽鐵人的感動！
謝謝小蓉、33進終點前陪跑側錄！謝謝小任、志玲姊、小禹終點前的加油！
謝謝Rita，在終點為大家加油！
謝謝仙輩哥，一路為大家留下美好回憶！
謝謝耕跑團，讓我認識這麼棒的一群好友！
謝謝2890神隊友與我一起跑進終點，讓你們久等真的不好意思！
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