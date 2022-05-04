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網球／約克維奇利多！溫布頓沒打疫苗也能參賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
全英俱樂部已宣布，今年賽事未接種的選手也能參賽，且賽前也不需進行隔離，但表球王約克維奇不用打疫苗也可以挑戰衛冕了。 路透社
全英俱樂部已宣布，今年賽事未接種的選手也能參賽，且賽前也不需進行隔離，但表球王約克維奇不用打疫苗也可以挑戰衛冕了。 路透社

因未接種新冠肺炎疫苗無緣今年初澳網衛冕，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）下月有機會到倫敦尋求溫布頓衛冕，全英俱樂部已宣布，今年賽事未接種的選手也能參賽，且賽前也不需進行隔離。

全英俱樂部執行長波頓（Sally Bolton）日前宣布，今年規定的項目不包括接種疫苗，「這不會在今年的參賽條件。」

在全英俱樂部宣布前，小約能否參賽還是未知數，今年初澳網他就因未施打疫苗無法拿到澳洲簽證，錯過挑戰第21座大滿貫的機會。

34歲的小約去年包辦澳網、法網和溫布頓冠軍，美網也打進最終戰才敗給俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），不過若照溫布頓先前宣布，為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，禁止俄羅斯白俄螺絲選手參加今年賽事，梅德維夫將缺席今年邁入第135屆的草地大滿貫。

不只世界第2的梅德維夫無法參賽，包括世界第8的羅布雷夫（Andrey Rublev），女網世界排名第4的白俄名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、白俄前「世界球后」雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）都因國籍被迫缺席，包括小約、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和溫布頓「地主」墨瑞（Andy Murray）都公開表達不支持溫布頓禁令的決定。

溫布頓 澳網 羅斯

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