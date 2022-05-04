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確診不鍛煉肌肉量狂掉 回歸健身房？運動強度先減半

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
確診後回歸健身？HSS期刊論文提醒循序漸進，運動強度先減50%。圖／ World Gym提供
確診後回歸健身？HSS期刊論文提醒循序漸進，運動強度先減50%。圖／ World Gym提供

台灣處於疫情高峰，不少人減少外出也減少活動量。研究指出，若停止鍛煉1個月，會讓肌肉量減少10%，而肌肉量下降，則會降低免疫力、增加染疫風險；所以，不能不動！倘若染疫確診，康復後想回歸運動，World Gym有4點建議，不要心急，運動量和強度要先減少50%。

根據BBC NEWS報導指出，英國物理治療特許協會(CSP)調查後發現，在Covid-19大流行期間，2047名受訪者中有近三分之一的人認為他們的整體力量下降，34歲以下的民眾，也有23%的人表示力量下降了一點或很多。而肌肉量下降，除影響活動能力、平衡等，同時降低免疫力。

確診後想回歸運動？ World Gym提醒4點要注意，倘若確診，不建議在感染期間運動，身體完全恢復前，想要運動應由醫師評估，循序漸進恢復運動，並注意以下幾點。

1.如仍有症狀不應恢復運動

想要快點恢復運動的想法是好事，但如果身體仍然有COVID-19所引起的症狀，像是：持續發燒、咳嗽、胸痛、心悸、呼吸困難…等，就不建議，因身體還沒復原狀況下開始運動，反而會加重身體負擔。

2.有潛在心血管疾病患者，應先詢問醫師

如果身體沒有症狀，但可能是潛在的心血管疾病，或是肺部疾病患者，最好在開始運動前，再次諮詢醫生專業評估。

3.先從原本運動量的50%開始

根據EVERYDAY HEALTH的文章指出，美國國家肌力與體能協會(NSCA)提出的4周計畫：第一周活動量減少之前的50%、第二周活動量減少30%、第三周活動量減少20%、第四周活動量減少10%，每周慢慢增加活動量，慢慢恢復到生病前的鍛鍊。但請注意，執行前請詢問過醫師，且在過程中感到身體適應良好才得以繼續。

4.隨時傾聽身體的聲音

每個人都是獨一無二的，當然身體恢復的程度也不會完全相同，想要恢復運動、維持身體健康，還是要先確認自己的健康狀況，再開始運動。

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