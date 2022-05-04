英超／切爾西豪門俄國老闆付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

英超豪門切爾西的持有人阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），由於烏俄戰爭的關係，身為俄羅斯人的他資產慘遭凍結，現傳出已付不出保鑣薪水，連衛生紙都只能讓員工自行購買。

根據《福布斯》雜誌的統計，阿布拉莫維奇的資產約有145億美元，是俄羅斯排名第12位富豪及全世界排名第142位的富豪，2003年收購花費1.3億英鎊收購了處於經濟困境的切爾西後，隨即投入2億多英鎊為球隊還清債務和購買球星，並在2020年拿下隊史首座英超冠軍。

阿布拉莫維奇於2018年入籍以色列，隨後因爲屬西班牙猶太人後裔，在去年根據《國籍法》成為葡萄牙公民，在今年初因烏俄戰爭緣故，深怕波及將切爾西球隊轉交給慈善基金會管理，並喊出想出售球隊，可惜並未躲過制裁，英國政府指出，因他旗下的鋼鐵公司，為俄羅斯政府提供坦克車等裝備而強行凍結阿布拉莫維奇在英國的資產。

而據英媒《太陽報》報導，阿布拉莫維奇因資產凍結現金流出現缺口，即使給保鑣住的公寓已減少2棟，還是沒有錢給付每個月共40萬英鎊的薪水，讓員工連廁所衛生紙和網路WIFI都得自己掏錢。

此外日前阿布拉莫維奇出席烏俄戰爭談判時不適，疑似慘遭下毒，此後就很少公開亮相。至於而出售切爾西球隊一事目前傳出可能由洛杉磯道奇隊老闆伯利（Todd Boehly）買下，不過不管出售價格為何，阿布拉莫維奇本人一分錢都無法獲得。