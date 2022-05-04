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湯優盃／女團戴資穎領軍首戰西班牙 有望對決馬琳　

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
羽壇團體大賽湯優盃8日將在泰國曼谷點燃戰火，戴資穎領軍的女團首戰將碰西班牙隊。 美聯社
羽壇團體大賽湯優盃8日將在泰國曼谷點燃戰火，戴資穎領軍的女團首戰將碰西班牙隊。 美聯社

羽壇團體大賽湯優盃8日將在泰國曼谷點燃戰火，包括東京奧運摘金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和剛卸下「世界球后」的戴資穎都已抵達泰國，今天首日賽程時程表也出爐，戴資穎領軍的女團優霸盃首戰將碰西班牙隊，有機會上演兩位前球后小戴和馬琳的對決。

湯優盃是女子團體賽優霸盃男子團體賽湯姆斯盃的合稱，我國女團和大陸、西班牙及澳洲同屬B組，中華隊優霸盃首戰率先登場，8日當地早上9點、台灣時間早上10點登場，5點3勝制的賽制目前排點還沒出爐。

本周排名遭日本好手山口茜「超車」的小戴，213周球后在位時間仍是羽壇紀錄，優霸盃將和「交大學霸」許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰攜手，挑戰連3屆8強止步的成績。

中華女團優霸盃分組賽時程也都出爐，9日晚上8點出戰澳洲，10日晚間碰衛冕軍大陸。

我國湯姆斯盃和加拿大、德國及印度同屬C組，8日首戰將於台灣時間下午3點戰加拿大，9日下午3點碰德國，同樣時間11日對決印度，爭取分組前2的晉級資格。

戴資穎 中華隊 李洋

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