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聽奧／沈彥汝單、雙打都得意 羽球團體賽晉4強

中央社 / 台北4日電
羽球聽障世界球后沈彥汝單、雙打都建功並包辦2勝，率隊以3比2險勝立陶宛，在達福林匹克運動會（聽奧）羽球團體賽如願挺進4強，接下來將與印度角逐決賽門票。 台中市政府提供
羽球聽障世界球后沈彥汝單、雙打都建功並包辦2勝，率隊以3比2險勝立陶宛，在達福林匹克運動會（聽奧）羽球團體賽如願挺進4強，接下來將與印度角逐決賽門票。 台中市政府提供

羽球聽障世界球后沈彥汝單、雙打都建功並包辦2勝，率隊以3比2險勝立陶宛，在達福林匹克運動會（聽奧）羽球團體賽如願挺進4強，接下來將與印度角逐決賽門票。

在巴西南卡西亞斯登場的第24屆達福林匹克運動會，羽球進行第2天團體賽事，榮膺頭號種子的台灣代表隊，首日在小組賽就是打滿5點，以3比2有驚無險擊敗泰國晉級8強。

今天關鍵8強賽，前兩點混雙與男單打完，台灣與立陶宛以1比1打平；關鍵第3點由現役世界球后沈彥汝提拍上陣，她僅用18分鐘，就以21比8、21比16輕取立陶宛名將薩曼堤（Vaiva Zymante），替台灣在總比分以2比1超前對手，並取得「聽牌」優勢。

可惜第4點的男雙組合沒能成功「關門」，讓對手拿下後再以2比2逼平；壓軸登場的女雙，台灣派出世界第1組合范榮玉與沈彥汝聯手出擊，兩人也不負眾望，以21比6、21比13輕取對手，順利摘下4強入場券。

台灣隊下一場對手，是隊史2度在團體賽摘金的印度，若台灣能順利闖關晉級決賽，將寫下隊史第1次，倘若不幸落敗，則得透過銅牌賽來爭獎牌。

上屆聽奧台灣在羽球就拿下1銀、1銅，其中由范榮玉和沈彥汝在女雙摘下銀牌，而團體賽則是拿下隊史最佳的銅牌。

羽球 聽奧

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