網球／約克維奇前教練貝克入獄 獄友家屬建議染髮低調點

手握6座大滿貫冠軍，也曾擔任約克維奇前教練的網壇傳奇球星貝克（Boris Becker），日前因因破產後隱匿資產等罪名被判刑兩年半，目前已入獄服刑，但顯眼的造型讓犯人家屬建議他染髮低調點。

據外媒報導，54歲時的貝克，年輕時曾拿過6座大滿貫男單冠軍，擁有一頭帥氣的金髮，實力及外型兼具，因此被媒體封為「德國金童」，如今一頭金髮變成亮白色，帥氣依然未減，並在退役後擔任約克維奇的教練，直到2016年底才結束合作。

貝克2015年時因債務問題被英國一家私人銀行告上法院，更在2017年因無力償還債務、被英國法院頒令破產，不過他在上個月因於破產後卻非法轉移大量資金和隱藏資產，被判處2.5年監禁，並且已入獄服刑。

據英媒報導，歷史悠久的旺茲沃斯監獄並未因貝克的響亮名聲給予特別待遇，他目前關在獨居房，迄今表現良好，不過未來仍有可能被轉至多人的共居房，就有犯人家屬透露，貝克的外型顯眼很難不引人注目，如果不想被打擾、時時遭索取簽名，「可能得先染髮」。

事實上這並非貝克第一次捲入金錢醜聞，2002年他就曾因逃稅被慕尼黑法院判處緩刑兩年以及高額罰金。至於正在馬德里參賽的球王約克維奇沒躲過相關問題，對於前教練入獄僅表示：「為他感到非常難過。」