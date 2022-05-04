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網球／催生大滿貫決勝盤制度改變 南非巨人安德森卸戰袍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
兩度打進大滿貫決賽的南非網球名將安德森（Kevin Anderson），今天宣布卸下戰袍。 美聯社
兩度打進大滿貫決賽的南非網球名將安德森（Kevin Anderson），今天宣布卸下戰袍。 美聯社

兩度打進大滿貫決賽的南非網球名將安德森（Kevin Anderson），今天宣布卸下戰袍，他感謝說「網球給了我全世界」，但受肘傷困擾，決定結束15年的職業選手生涯。

身高203公分的安德森，2017年打進美網決賽但敗給「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）；隔年溫布頓他再闖決賽，當時世界排名32，創下打進溫網決賽的最低排名紀錄，但敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），再一次錯過大滿貫金盃。

安德森在美國伊利諾伊州就讀大學，是2006年NCAA男子雙打冠軍，2007年也助隊贏得團體賽亞軍，同年轉入職業，2011年在家鄉約翰尼斯堡贏得生涯第一座ATP巡迴賽等級的冠軍。

生涯共握有7座ATP單打冠軍，安德森在推特的退休宣言寫道，網球讓自己走出南非故鄉約翰尼斯堡，給了自己全世界，退休是十分困難的決定，「我體會過許多挑戰和情緒，這項運動可以讓人振奮，同時又很孤獨。」

他最高排名曾在2018年到第5位，同年溫布頓也是他打出代表作的賽事，他8強和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）戰到決勝盤，最終以13：11奪勝，4強賽和美國巨砲伊斯納（John Isner）又是上演五盤大戰，且第五盤整整打了50局，安德森才以26：24辛苦勝出。

這場決勝盤50局大戰也催生大滿貫決勝盤制度的改變，溫布頓2019年決勝盤打到12：12平手時，改用「搶7」制決勝負，今年更宣布4大滿貫在決勝盤6：6後將進行「搶10」賽制。。

本月18日將滿36歲的安德森，2022年賽季戰績僅1勝5敗，排名本周已滑落到107名，手肘傷勢使他從2019年至今只打了15場比賽，今年邁阿密網賽後就再沒出賽。

溫布頓 Roger Federer

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