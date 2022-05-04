快訊

獨／遭徐巧芯爆快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄回應了

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

拳擊／新量級新戰術 黃筱雯全新出擊征戰世錦賽

中央社 / 台北4日電
新的量級、新的戰術，今年世界女子拳擊錦標賽，教練劉宗泰希望看見全新的黃筱雯。 聯合報系資料照
新的量級、新的戰術，今年世界女子拳擊錦標賽，教練劉宗泰希望看見全新的黃筱雯。 聯合報系資料照

新的量級、新的戰術，今年世界女子拳擊錦標賽，教練劉宗泰希望看見全新的黃筱雯，這也是師徒倆相隔近9個月再次踏上國際擂臺，另一方面也是替9月的杭州亞運備戰暖身。

2022世界女子拳擊錦標賽將於5月6日起至21日，在土耳其伊斯坦堡登場，台灣將派出7名女將參賽，預計明晚搭機啟程，而去年在東京奧運摘銅的黃筱雯也將出征，這是她自奧運結束後的首場國際賽。

劉宗泰透露，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，奧運結束後黃筱雯就沒在國際賽上亮相，更沒有出國移地訓練，這一次世錦賽主要目的，就是了解愛徒目前狀況，並為接下來的亞運做準備。

今年世錦賽的量級與亞、奧運並不同步，因此黃筱雯將從原本的51公斤級改打54公斤級，劉宗泰透露，正因很久沒有出賽，所以黃筱雯對今年世錦賽鬥志非常高昂，「唯一會讓我擔心的是，她在場上的心態太急躁。」

雖沒打算給黃筱雯任何成績上的壓力，但劉宗泰也不是完全沒有準備，他神秘地表示，近來黃筱雯已練了一套全新打法，希望這次比賽可以派上用場。

雖然明天就要飛往土耳其，黃筱雯今天依舊正常操課，劉宗泰透露，上午訓練結束後愛徒體重為53.7公斤，一切都在控制範圍內，剩下就等抵達土耳其後大顯身手。

黃筱雯 世錦賽 亞運

延伸閱讀

射箭／中華隊移訓土耳其 泡麵解饞、貓咪觀賽很療癒

血汗醫護的無望漂流？土耳其「第二波移民出走潮」

拳擊／一場未打完就摘金 林郁婷從心出發迎接世錦賽

拳擊／黃筱雯全大運個人7連霸 將遠征土耳其備戰世錦賽

相關新聞

湯優盃／女團戴資穎領軍首戰西班牙 有望對決馬琳　

羽壇團體大賽湯優盃8日將在泰國曼谷點燃戰火，包括東京奧運摘金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和剛卸下「世界球后」的戴資穎...

馬德里網賽／重現經典！墨瑞將對決約克維奇

9個月前，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在溫布頓面對加拿大好手沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）...

網球／催生大滿貫決勝盤制度改變 南非巨人安德森卸戰袍

兩度打進大滿貫決賽的南非網球名將安德森（Kevin Anderson），今天宣布卸下戰袍，他感謝說「網球給了我全世界」，...

WTT賽／台灣選手加州暖身 莊智淵表態至少會打到亞運

桌球名將莊智淵、陳思羽及鄭怡靜等10位台灣選手正在美國北加州，為5日即將開打的世界桌球職業大聯盟系列賽暖身，他們共同心聲...

拳擊／新量級新戰術 黃筱雯全新出擊征戰世錦賽

新的量級、新的戰術，今年世界女子拳擊錦標賽，教練劉宗泰希望看見全新的黃筱雯，這也是師徒倆相隔近9個月再次踏上國際擂臺，另...

英超／切爾西豪門俄國老闆付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

英超豪門切爾西的持有人阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），由於烏俄戰爭的關係，身為俄羅斯人的他資產慘遭凍結，現傳出已付不出保鑣薪水，連衛生紙都只能讓員工自行購買。 根據《福布斯》雜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。