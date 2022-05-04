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WTT賽／台灣選手加州暖身 莊智淵表態至少會打到亞運

中央社 / 舊金山3日專電
世錦賽冠軍、有台灣「桌球教父」之稱的莊智淵在當地華文媒體聯訪中表示，桌球是他的職業與興趣，至少會打到亞運再決定未來。 中央社
世錦賽冠軍、有台灣「桌球教父」之稱的莊智淵在當地華文媒體聯訪中表示，桌球是他的職業與興趣，至少會打到亞運再決定未來。 中央社

桌球名將莊智淵、陳思羽及鄭怡靜等10位台灣選手正在美國北加州，為5日即將開打的世界桌球職業大聯盟系列賽暖身，他們共同心聲是做好自己、不在意外界眼光。

5日至8日將在北加州佛利蒙特（Fremont）舉行的世界桌球職業大聯盟系列賽（WTT Feeder）共有24國、158位選手參賽，其中18位選手曾參加奧運。這是WTT首次在當地舉辦大型賽事，也是莊智淵、陳思羽和鄭怡靜第一次到舊金山灣區比賽。

世錦賽冠軍、有台灣「桌球教父」之稱的莊智淵在當地華文媒體聯訪中表示，桌球是他的職業與興趣，至少會打到亞運，不在意外界看法。如果能夠持續進步，在賽場上得到好成績，仍會繼續努力打球。

母親節即將到來，莊智淵感謝母親李貴美，「沒有她就沒有我」。擔任桌球教練的李貴美在他不同年齡階段，從嚴厲到鼓勵與關心，他說，桌球是自己選擇的，有興趣支撐。對於他的孩子，要看孩子的興趣，「只要是孩子喜歡的，都願意支持」。

桌球女將陳思羽依照最新世界排名成為台灣桌球一姊，她在受訪時說，世界排名每週更新，不那麼在意，而是打好每一場比賽，「做好自己，不大會在意外界的眼光」。

她表示，比賽的準備期很長、壓力大，要看對手的影片，在贏球的那一刻最放鬆、最開心。打球以外的人生，今年28歲的她在意身體休養、恢復和飲食，希望能更延長運動員生涯。

去年東京奧運獲混雙銅牌的女將鄭怡靜說，這兩天練習的感覺很不錯，期待比賽趕快開始，對台灣代表隊有信心。

今年30歲的鄭怡靜告訴記者，以前會在意比賽輸贏，現在關注能否處理在賽場上遇到的困難，和當下察覺自己有沒有進步。對於未來的規劃，她表示，「東京奧運是個段落結束，期許自己能再創一波高潮」，接下來的重心會往單打準備。

桌球 鄭怡靜 莊智淵

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