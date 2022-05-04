田徑／赴日出戰鏈球奪金 芎林女兒余雅倩為國爭光

出身新竹縣的鏈球選手余雅倩參加日本織田幹雄田徑紀念賽，以64公尺34的佳績勇奪金牌，還打破台灣國內紀錄且目前暫居亞洲第一，縣長楊文科特地視訊道賀，兩人親切地用客語問候，余也盼政府與企業多給予體育選手支持，讓更多好手有機會站上世界舞台。

余雅倩日前前往日本廣島縣出賽，雖比賽當天天氣陰冷還下雨，不過她第1 擲便先擲出59公尺82的成績，第2 擲更達61公尺64，但可能受天氣影響，第3 擲失敗，余雅倩緩緩調整心態及身體狀態，竟然在第4擲時飆出64公尺34的成績，順利拿下金牌。

余雅倩出身在地客家家庭，是真正的新竹縣芎林女兒，從小就讀新竹縣芎林國小、芎林國中，一路在芎林長大，目前就讀國立台灣體育運動大學，去年才在全大運擲出64公尺12成績打破全國紀錄，成為新科紀錄保持人。

奪得金牌後，余雅倩已在近日返台並隔離於防疫旅館，楊文科3日與她視訊通話，希望給她肯定與鼓勵，開頭便用客語問候溝通，楊文科稱讚她不只是為國爭光，也是為新竹、為芎林爭光，更表示希望當面向她致謝，也歡迎她多回家走走。

余雅倩希望政府與企業界都能夠多多看到體育選手的表現，給予體育選手更多資源和支援，也希望自己可以更上層樓，有更多機會可以出國比賽，提升自己的參賽層級，楊文科則承諾，他會再研究如何著手給予體育選手更多支持與資源，盼余雅倩繼續努力、繼續打拚。