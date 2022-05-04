實習醫生轉行成電競選手 談職涯發展「選擇喜歡的事」

大學申請入學第二階段甄選將於明日開跑，前建中校⻑、台北市副市長蔡炳坤邀請以前的學生，同時也是知名電競網紅、電玩遊戲「爐石戰記」職業選手的馬克羊探討職涯選擇。馬克羊其實是學霸，最後竟從實習醫生轉行成為電競選手，蔡炳坤表示，不一定需要學以致用，關鍵是「選擇自己喜歡的事情」。

別名「電競醫生」的馬克羊，從小就是個學霸，一路從建國中學資優班讀到陽明大學醫學系，後來成為實習醫生；然而他卻在大學畢業之際，跌破眾人眼鏡，毅然決然放棄醫生的職業、投入電玩遊戲「爐石戰記」的比賽，成為一名電競選手。

馬克羊提到，當初選擇職業電競選手這條道路的契機，是因為他很喜歡「爐石戰記」這款電玩遊戲，而且也玩得非常上手，且後來發現醫生的職涯與自己原本想像的不太一樣，才毅然決然「改行」。蔡炳坤問道，改行之後要如何維生；馬克羊說，其實參加比賽的獎金都已經超過做醫生的收入，所以後來沒有太擔心這件事。

馬克羊表示，不論是進入建中資優班就讀、拿到科學奧林匹亞競賽金牌、考上醫學系、成為職業電競選手，其實背後都是仰賴自己融會貫通的「快速學習法」。

蔡炳坤表示，確實不一定需要學以致用，關鍵反而是在於「選擇自己喜歡的事情」，只要對自己有幫助、也能幫助社會，決定了方向就可以放手去做，也希望藉由「電競醫生馬克羊」的案例來勉勵學子們選其所愛，愛其所選。

另外，蔡炳坤表示，台北市政府在電競產業的推動近況，包括首創電競場館輔導、冠名兩支電競戰隊（台北J戰隊與台北熊讚電競戰隊）、於高中職及大專院校設立電競專班或課程、舉辦電競賽事等等，未來也希望藉由選手的直接反饋，並搭配數位化轉型，讓電競產業升級再發展。