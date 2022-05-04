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網球／南非好手「摩天樓」安德森 35歲宣布退休：我盡力了

聯合新聞網 / 綜合報導
南非網球好手Kevin Anderson 美聯社
南非網球好手Kevin Anderson 美聯社

南非網球好手「摩天樓」安德森（Kevin Anderson），昨日在推特上發表了退休宣言，同時也將高掛球拍，結束職業生涯。

昨日在推特上發布退休消息：「我已經不記得我人生中哪時沒有網球了，30年前我的父親給了我球拍，告訴我願意努力，就可以成為世界上最好的選手之一，從那時開始網球給了我真正的世界，經歷了很多挑戰，而一路成為了今天的我。」「在今天選擇了艱難的決定就是退役，一路走來受到很多人幫助，我永遠感激我的父母及家人，謝謝你們對我的信任，沒有你們就沒有今天的我。」

安德森也特地感謝了他的妻子、教練及母校「謝謝我了不起的妻子凱爾西，我找不到比你更支持我的人了，謝謝你最為我最強的後盾，我迫不及待與你一起開啟新的生活。」「感謝Jay及伊利諾大學的所有人幫助我，從學生到職業選手這段時間起了很大作用。」

並在結尾寫到「我爸爸曾經跟我說，成功並非由結果決定，而是過程中的努力犧牲來定義，我盡力了。」

安德森世界排曾高居第五，由於身高來到203公分，也被球迷間稱為「摩天樓」，從2007年出道，並代表南非參加北京奧運，生涯第一次奪冠是於家鄉的2011年南非公開賽，更在2015年首次進入世界前十，安德森網球生涯也一直受膝傷所苦，並在2020年因半月板撕裂動了手術

2017年首度在美網闖入決賽，可惜不敵「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），隔年捲土重來，於溫網先在8強擊敗「費爸」費德勒，隨後闖入決賽，這次遇上「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）慘遭橫掃，依然無緣滿貫賽冠軍，生涯最後一冠則要追溯到2020年，術後復出，在名人堂公開賽擊敗地主新星布魯克斯比（Jenson Brooksby）收下生涯第7冠。

安德森的世界排名目前已跌出前一百名，今年的邁阿密大師賽止步於64強，不敵阿根廷塞羅多洛（Juan Manuel Cerundolo）遭淘汰，同時也是安德森生涯最終戰，職業生涯15年共累積354勝253敗的輝煌成績。

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