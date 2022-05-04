精華影輯／鐵人三項226 烈日火烤一整天、單車結束直接炸裂！

這次CT的比賽全紀錄終於完成了～刪刪剪剪還是有超多內容，最後火大乾脆全部塞進去了（放棄治療影片長度也是達到我預料外的25分鐘，算是破了我單集的最長時間了，一集抵兩集剪到快哭出來，希望大家能有足夠耐心看完。

此次CT的狀況以及天氣，我相信對每位鐵友來說都是困難的一役，原本期待能在這次能突破自己PB的計畫，也在那跟撞牆一樣的逆風之下，被一併撞碎了，不過也因此我也放寬心慢慢玩到終點了XD

此次一路推坑好幾年的好夥伴，也終於在這一次的CT完成了他人生的第一場226，他因為工作的關係，其實訓練時間也是一直被壓縮，但他仍然在這次艱困的一戰中，為自己打下了漂亮的一場勝仗，我知道你一定可以的，你已經是一個真正的超級鐵人了。

226還是非常迷人，在長時間的比賽中，要如何堅持下去，靠的絕對不是一個瞬間或者一小段的奇蹟，靠的絕對是你長年下來的累積，完賽的朋友們，你絕對值得驕傲一回，沒有完賽的朋友也沒關係，比賽永遠都在，準備下次浴火重生就行了。

在這趟旅程中，非常感謝每一位跟我打招呼，幫我加油，幫助過我的人，因為有你們這場旅程更增添了色彩，最後感謝Jovi以及背後的團隊還有現場的所有志工們，成就一場賽事著實不易，有你們的努力我們才能體驗這樣的比賽，我相信賽後所有的批評指教你們都有收到，不好的就麻煩你們改進，好的也請繼續保持下去，希望明年的CT能夠再次帶給大家感動，我們明年台東再見～！