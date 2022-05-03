馬德里女網／錯過3賽末點 詹皓晴無緣8強

首盤讓出、第二盤扳平，我國女網好手詹皓晴和日本搭檔青山修子，今天在馬德里女網第二輪將戰局逼到決勝第三盤的「超級搶10」，無奈9：6領先下沒能把握3個賽末點機會，反遭法國柯妮特（Alize Cornet）／澳洲湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）逆轉，錯失8強機會。

雙打世界排名最高曾在2016年到第5名的詹皓晴，本季打得掙扎，前7站有4站首輪出局，上一站在斯圖加特和青山修子打進4強已是本季最佳成績。

台日雙姝轉戰馬德里，列大會第8種子，首輪直落2過關，但今天碰法澳聯軍陷入苦戰，首盤兩度遭破發下以3：6失守；第二盤詹皓晴組合又是第一個發球局就遭破，但在局數0：2落後下連破帶保連趕6局，反以6：2追平盤數。

決勝的「超級搶10」，第8種子先取得4：1領先，雖遭對手連拿3分追平，詹皓晴組合在兩度破對手發球分下仍取得9：6的「賽末點」優勢，不料3個機會都沒把握，讓對手連拿5分逆轉，以3：6、6：2、9：11錯過8強。