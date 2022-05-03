亞運／疫情影響延期或停辦？體育署：沒有的事

今年最盛大的國際綜合運動賽會杭州亞運，預計9月10日舉行開幕典禮，25日閉幕，但中國大陸新冠肺炎疫情延燒，除有賽事可能延期的傳聞，澳洲奧委會還表示不組團參賽，不過體育署競技組副組長戴琬琳今天表示，沒有得到任何延辦的消息。

戴琬琳表示，迄今沒有收到延辦的相關訊息，針對杭州亞運的培訓和組團仍按照既定的工作期程辦理中，也會和中華奧會密切了解掌握當地賽事舉辦的相關資訊。

今年兩場國際綜合賽會都在中國大陸舉行，原本去年要舉行的成都世大運延期到今年6月26日開幕，戴琬琳表示，世大運防疫規範已經出爐，將參考去年東京奧運及今年北京冬奧的模式舉行，將採「泡泡」閉門形式進行。

亞運防疫規範將在月底出爐，報名截止日同樣是月底，戴琬琳認為澳洲出賽狀況也要等月底報名截止才能確認。

成都世大運報名截止日是本月26日，戴琬琳提到，世大運是由大專體總組隊，預估選手接近3百分；亞運預估會有7百多名選手，加上隊職員，可能組成8百多人的中華代表團。

4年前雅加達亞運，中華代表團共派出588位選手，加上108位教練，組成亞運史上最大代表團，最終獲得17金、19銀、31銅的史上次佳成績。