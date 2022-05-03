射箭／中華隊移訓土耳其 泡麵解饞、貓咪觀賽很療癒

台灣射箭代表隊赴土耳其參賽並留在當地訓練，有選手吃不慣當地燉菜等偏鹹食物，不時靠花雕雞口味或滿漢大餐泡麵解饞；也有人樂於在貓之國比賽，認為有貓咪「盯場」和觀賽的感受與過去賽事不同，相當療癒。

台灣射箭代表隊4月出征土耳其世界盃戰果豐碩，反曲弓男團6比0迅速完封義大利摘金，反曲弓女團奪銅。賽事結束後，代表隊繼續在安塔利亞受訓，為16日韓國光州世界盃備戰。

代表隊此行前往土耳其，氣候及風速等樣樣都需要適應，當地食物也不例外。新秀蘇于洋對中央社表示，一開始覺得土耳其菜好吃，印象深刻，但變化較少，肉類多以烤的方式料理，口感偏硬又柴，現在都改吃泡麵，「各種口味都有」。

反曲弓女團老將雷千瑩則說，土耳其不吃豬肉，她則不吃牛與羊，目前蛋白質攝取以雞肉、牛奶為主，對她來說不會構成太大困擾。東京奧運國手「湯包」湯智鈞自稱吃貨，2019年首度赴土耳其出賽，一開始也不太習慣當地口味，但慢慢嘗試去瞭解當地風味，反而喜歡土耳其菜餚。

在土耳其比賽及訓練期間，常有貓穿梭場地「盯場」或觀賽，複合弓女將兼貓奴黃逸柔說，走路或是比賽地點看到貓都覺得療癒，「看到一個很愛的東西，那個心情，跟以往的比賽感覺不一樣，心靈放鬆」。同屬愛貓人士的教練林哲瑋擔心家裡兩隻貓吃醋，即使與眼前的橘白貓互動熱絡，就算相關規定允許領養，也無法說收編就收編。

反曲弓射箭男團在土耳其奪金後，總積分來到363.75分，世界排名擠下射箭強國韓國居冠，赴光州參賽將有機會與地主隊交手。湯智鈞表示，韓國隊厲害之處是他們的心理素質、動作及臨場反應，值得學習，但台灣代表隊也不會輸，將用自己的方式打敗韓國。

雷千瑩指出，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，代表隊征戰經驗大減，這次在土耳其及韓國比賽，重點在於自我調整及適應大型比賽張力，回國之後進行相關討論及調整，為9月10日至25日的杭州亞運做準備，因此很珍惜這兩場賽事的經驗。