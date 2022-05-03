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聽奧／首日賽程就奪牌！空手道「型」摘銅

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
空手道戴文祺、高文富及黃俊翰摘下本屆聽奧首面獎牌。圖／體育署提供
空手道戴文祺、高文富及黃俊翰摘下本屆聽奧首面獎牌。圖／體育署提供

巴西聽奧昨天開幕，中華代表團今天迎接的首日賽程馬上傳回佳音，空手道由高文富、戴文祺搭配首次參賽的小將黃俊翰共同出戰男子團體「型」，雖不敵土耳其代表隊，仍為我國斬獲一面銅牌，第一天賽程就有獎牌入袋。

中華代表團今年共有39名選手將參加田徑羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊等8種運動競賽，目標突破上屆4金5銀8銅的成績，今天展開的賽程由空手道隊和羽球隊打頭陣。

高文富及老將戴文祺上午的空手道男子個人「型」項目率先出賽，分別排名分組第5及第10名，未能晉級，不過兩人和黃俊翰共同出戰男子團體「型」項目賽事帶回銅牌，為代表團獎牌開張。

中華羽球隊在巴西聽奧高居大會團體賽頭奧種子，首日面對同樣來自亞太地區的泰國代表隊，第一點男單由首次參加聽奧的新生代選手鄭成鼎出戰，他雖以14：21、12：21不敵泰國選手斯里瓦（Siriwat Mattayanumat），不過女單世界排名首位的沈彥汝出戰以21：6、21：8輕取娜帕蓬（Napaporn Thitikul）。

第三點男雙陳忠羿／鄭成鼎落敗，不過第四點女雙江巧羽／林頤和決勝點的混雙陳忠羿／范榮玉都拿下勝利，助隊完成逆轉勝，取得下混合團體賽分組第一。

羽球隊將在台灣時間4日凌晨1點對決C組馬來西亞與立陶宛的勝方，若奪勝就能晉級四強。

羽球 聽奧 田徑

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