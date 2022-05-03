羽球／積分超越戴資穎 山口茜登上球后寶座
日本名將山口茜儘管在上週亞錦賽未能衛冕成功，但靠著闖進決賽賺進積分，世界羽球聯盟（BWF）今天公布最新世界排名，山口茜積分超越戴資穎，生涯第3度登上球后寶座。
戴資穎在結束3月全英公開賽後，5月才要再次出征國際賽，而山口茜上週則先征戰亞錦賽，尋求衛冕，原先山口茜世界排名第2，與戴資穎之間的積分僅差51分，只要闖進決賽，兩人排名將互換。
世界羽球聯盟（BWF）最新世界排名今天出爐，山口茜儘管亞錦賽衛冕失利，但靠著晉級亞錦賽決賽，積分增至10萬9749分，繼2018、2019年後，再度重返球后寶座，戴資穎以10萬8800分，排名第2。
戴資穎第3度被山口茜從球后寶座拉下，但生涯5度登上世界第一，累計球后在位週數長達213週，依舊是女單之最，預計明天搭機前往泰國，將領軍出征優霸盃團體賽。
台灣女團優霸盃小組賽與中國、西班牙、澳洲同組，戴資穎屆時有機會對決西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）、中國名將陳雨菲。
東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋也將展開本季首場國際賽，王齊麟今天在臉書報平安，目前已抵達泰國，備戰8日登場的湯姆斯盃團體賽。
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