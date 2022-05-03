冰球／赴俄打球或為國爭光 芬蘭瑞典：冰球員只能擇一
瑞典與芬蘭的冰球主管單位今天皆表示，下個球季仍在俄羅斯「大陸冰球聯賽」（KHL）打球的球員，將不得參加國家隊。
法新社報導，芬蘭冰球協會在聲明中說：「本會的立場是，下個賽季仍在俄羅斯打球的球員，就不得為國家隊效力。」
瑞典冰球聯盟表示，他們將在今春稍晚的時候做出類似決定。
瑞典冰球聯盟秘書長史塔克（Johan Stark）告訴瑞典通訊社（TT）說：「我們正朝那個方向邁進。下個賽季選擇到KHL打球的球員，將失去參加國家隊的資格，但正式的決定將由董事會在本賽季結束時做出。」
瑞典冰球聯盟最初曾發出聲明，說在KHL打球的球員就不能參加5月13日到29日在芬蘭進行的世界錦標賽，但史塔克告訴「晚報」（Aftonbladet），那份聲明說得「並不清楚」。
他澄清說，在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前與KHL球隊簽約的球員，是可以參加世錦賽的。
史塔克說：「最好的情況是，我們希望沒有瑞典球員在KHL打球。是否留在KHL打球，決定權在球員身上。但我知道，要就這樣離開，其實並不容易。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言