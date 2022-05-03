冰球／赴俄打球或為國爭光 芬蘭瑞典：冰球員只能擇一

瑞典與芬蘭的冰球主管單位今天皆表示，下個球季仍在俄羅斯「大陸冰球聯賽」（KHL）打球的球員，將不得參加國家隊。

法新社報導，芬蘭冰球協會在聲明中說：「本會的立場是，下個賽季仍在俄羅斯打球的球員，就不得為國家隊效力。」

瑞典冰球聯盟表示，他們將在今春稍晚的時候做出類似決定。

瑞典冰球聯盟秘書長史塔克（Johan Stark）告訴瑞典通訊社（TT）說：「我們正朝那個方向邁進。下個賽季選擇到KHL打球的球員，將失去參加國家隊的資格，但正式的決定將由董事會在本賽季結束時做出。」

瑞典冰球聯盟最初曾發出聲明，說在KHL打球的球員就不能參加5月13日到29日在芬蘭進行的世界錦標賽，但史塔克告訴「晚報」（Aftonbladet），那份聲明說得「並不清楚」。

他澄清說，在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前與KHL球隊簽約的球員，是可以參加世錦賽的。

史塔克說：「最好的情況是，我們希望沒有瑞典球員在KHL打球。是否留在KHL打球，決定權在球員身上。但我知道，要就這樣離開，其實並不容易。」