超鐵／2022 CT226超鐵 初鐵素人分享（賽事篇）

前一篇：2022 CT226超鐵 初鐵素人分享(準備篇) (文長慎入)

準備好，要上場了，分為「出發前往會場、預備」、「游泳」、「T1」、「單車」、「T2」、「路跑」、「進終點」

「出發前往會場、預備」

比賽當天(2022/4/23) 04:30~05:30可以到T/T2轉換區把轉換袋裡的東西作調整，當天就安排04:00起床，04:30完成早課，到餐廳吃早餐(餐廳在比賽日還特別把用廳時間提早到03:00)。

不過因為6:10(下水第二批)要開賽了，只有簡單吃個蛋餅、炒麵、一顆水煮蛋及兩瓶養樂多後，05:00就跟著其他鐵友去搭shuttle bus前往會場(起點—森林公園)。05:25左右就完成轉換袋東西調整，我主要把「手機」放入單車上管包，把「透明」太陽眼鏡、鞋子放入T1轉換袋，然後把飯店的拋棄式拖鞋穿著走到活水湖起點預備區。

在T1轉換袋除了放黑色太陽眼鏡外，額加「透明」太陽眼鏡的原因是

(1)早晨天氣還陰陰，擔心昨夜的大雨延伸會到今天；

(2)之前騎過大雨，往前快騎的慣性會讓前輪一直把水打到臉上，影響騎乘。需要有眼鏡保護眼睛。調整完T/T2轉換袋後的東西後前往活水湖起點預備，這時候身上還有有三個袋子，

(1)終點衣物袋

(2)單車特殊需求袋

(3)跑步特殊需求袋

在活水湖旁，中華橋下把這三個袋子分別交給衣物車、單車特殊需求袋搜集車及跑步特殊需求袋搜集車。完成後就在活水湖畔準備區預備，先由06:00先下水，再輪到06:10我這組預備下水。

下水前把口罩(防疫規定)及飯店拋棄式拖鞋丟棄在垃圾桶。

泳鏡則跟往常一樣是用口水直接舔在泳鏡內側的 ，避免起霧 ：也有鐵友採用鏡片防霧劑，但沒有真正用過，一則之前長泳泳鏡舔口水防霧一直很有效，二則有鐵友曾經分享眼鏡沒壓好，進水了，水跟防霧劑混合後碰觸到眼睛非常不舒服。

「游泳」

雖然前一篇有提到因為我沒有帶大會泳帽而無法試游，但真正要開賽站在活水湖中準備時，並沒有特別緊張的，再者之前有研究過，為了定位，可以延中線游，所以就大膽地往中線靠，不過往中線靠後發現大多數人集中在岸邊那邊，中線真地人很少，反而有點緊張起來了!

一鳴槍起游，我就用計劃中剛學成的自由式出發，但游不到20公尺，有可能前一天下大雨，湖水有點混濁，既看不到旁邊也看不底，心裡就開始慌張了，呼吸也開始紊亂起來，踢水、抱水、及划水好像都無法讓整個人浮在手上，整個人就準備要沈到活水湖底的感覺。

緊張的時候腦力裡開始快速浮現一堆之前鐵友建議的話：

「要記得要去開放水域試游過」、

「要記得要在活水湖試游過」、

「游泳池跟開放水域不同，不能只在游泳池喔」

這時候才發現不聽老人言吃虧在眼前，心想，真地要在游泳「第一站就DNF(Do Not Finish)」(沒完賽)嗎？一想到之前的雄心壯志要一次成挑戰226，心裡覺得非常空虛。

真是很有可能壯志未酬身先死啊。

這時候另一個聲音救了我— 「不要只練自由式，蛙式可以讓你自由式游累、分不清方向時，休息一下，喘喘氣、修正方向」 。快放棄的前一刻，我就轉為蛙式，開始調整呼吸，修正方向，才一下子就把心跳及呼吸的頻率穩定下來了；這一刻，突然慶幸平時有練蛙式及自由式的50/50公尺切換，讓我在最緊急時刻，可以由上肢核心肌群的自由式，立即切換成大腿核心肌群的蛙式。

蛙式穩定心跳及呼吸的頻率後，我又開始恢復自由式，但另一個問題來了， 中線比較好定位是指什麼？ 我再多游一陣子，才發現定位密訣真地就在中「線」上，雖然湖水不清徹，但是冷靜下來還是可以看到中線在眼角的視線內。所以我就沿著這中線大多用自由式完成第一次開放水域的長距離游泳。手錶記錄比較多的距離(~4.4K>3.8K)，但實際若看軌跡，其實還是沿著中線。如下：

至於很多鐵友常提到大亂鬥的部份，在中線因為下水的人就少，所以也遇到比較少，但也是也是有不少次側邊擦身(撞)而過，比較少被前面泳者撞到手、手錶、頭等，但是有一次是隔壁中間跨線過來的泳者，當時為了閃避真地是嚇了一大跳。

除了(1)由中「線」定位外，還有常聽到的定位法還有

2)第一/三趟用抬頭自由式(抬頭捷)瞄準倒數第三顆大白球。到了第三顆大白球，再換最後一顆大紅球。因為最後一顆大紅球比較遠，不容易在開始讓我們在水面游游時定位到。

3)用右邊岸邊當定位點

4)第二趟/第四趟(226最後一趟由紅球折返)，用綠色大階梯當定位點。

5)直接用蛙式，最好定位。當然優缺點大家都有聽過，這裡不再額外說明囉。大家可以試試(2)~(4)再分享。

游泳：01:57:45 (大會)

(01:56, 4391m為自己三鐵錶時間及距離；若依自己的三鐵錶，均速跟最後在游池練習時間差不多，只是多遊(偏移)了6百公尺左右，還不少)

「T1」

游泳在綠色大階梯旁上岸後，開始步入紅地毯，這段約700(?)公尺，很多人都覺得太長，但我剛上來，頭感覺有點昏，但大腿及小腿都感覺狀況還不錯，還好有這段紅地毯可以慢跑暖身，達到T1轉換區，游泳起身後的不舒適感已經消失。

喝口水、在T1轉換區換上我已準備的車褲、車鞋、二指襪、黑色太陽眼鏡(墨鏡)，因為後來太陽高照，最後就沒選透明太陽眼鏡!

去上個廁所。去單車區去拿單車，在T1停留00:17:03。

單車出發了。

「單車」

騎的部份，本來希望目標踏頻85-90rpm，均速30K/hr，只有在前45K有達30K/hr，其他時間都是落後目標。補給在上一篇準備篇有提到，個人設定騎5K就喝一次蜂蜜加水，45K就吃一次膠，20K就吃一顆鹽糖所以單車的上管包裡有4罐蜂蜜、4包膠、幾十顆鹽糖。水及運動飲料就採大會補給。

出發後除了在T1喝口水外，單車上的兩個水架的都空的，直接在出發區不久處就有補給區，直接拿一罐水及一罐運動飲料放好在水架上就快馬加鞭，之後是第20K及第45K(折返處)有補給區，每次都是補給區前看到「丟棄區」把水壺丟到裡面，但在末段，因為之前就常聽鐵友說末段會缺水或缺運動飲料，所以在末段110K(90+20K)後，我就不會在補給區前的丟棄區把水壺丟棄或者在丟棄區前把水或飲料喝光，有時甚至是直接用原來的罐子到補給區充填滿水或運動飲料(PS.有時候補給區只會給7分或6分滿的水或運動飲料不太夠後面20K或25K來喝，尤其今年賽事又特別炎熱)。

雖然2022 CT在單車段補水有出現小插曲，但由於還有補運動飲料，並沒有完全缺水又同時缺運動飲料，所以個人是覺得在大會補給部份並沒有到不及格。(可能這是我的初鐵，沒有比較基準或者對照組，也不知道什麼是特別好或特別不好的差異)。

剛開始騎完45K，會覺覺得四頭肌的股中間肌附近肌肉有點跳動，擔心會爆掉、開始抽筋，這時候就慢慢起身作抽車動作，變換姿勢，這個抽車變換姿勢動作真地有可以避免抽筋，之後整個180K，偶而抽車變換姿勢就再也沒有再出現可能抽筋的跡象了，真是特別的體會。

很多人都會覺得第一圈90K再準備進行第二圈90K時，心情是很糟的，那時候的我反而是覺得，我已經完成一半90K了，只要再一半就完成了。當然在騎的時候，已經在對面車道看到不少已準備要回程的226鐵友(今年由於226是特制號碼牌，特別容易跟113的貼紙式號碼牌作區分)，心裡更是告訴自己要加油，不要停下來了。對面由135K回程的226鐵友反成為一種激勵。

到了八嗡嗡的斜坡，就已經知道完成4分之3(145K)，在八嗡嗡的單車特殊需求袋站點，把準備的麵包一啃而光，主要也是考慮在跑步時不想讓肚子空空，而剩下的45K，也足夠讓麵包消化。在上一篇準備篇也有提到，不少人準備「八寶粥」，也有鐵友會準備「飯糰」，主要目的都是讓肚子不要空空的。因為在大會準備或者自身準備的補給品大多是膠、糖等不會填滿肚子的東西，有的人肚子空太久，會肚子痛或不舒服，所以在這個點可以特別補充大會準備或者自身隨身準備不同的東西。當然若耐地住，其實也不需要特別準備特殊需求袋的東西，因為其他賽事聽說也沒有，是GT特有的。

單車：07:46:36 (大會)

「T2」

180K到達後，差不多下午4點多，太陽已不像騎單車時那麼炎熱，在T2決定取下黑色太陽眼鏡不戴了、脫下車褲，只戴上帽子、穿上丫拖，就出發。

在T2停留00:13:07。但我自已覺得很快就離開T2，怎麼還要13分鐘，怪哉。

「路跑」

一出發，就有補給區提供水及飲料，立即喝上一杯水就開始漫長的42.2K長征。

真地不得不說，這42K的每一步、每一K、每一K的累積都是痛苦的累積，也從沒有過這麼慢的配速，11分或12分速是常有的事，有時候走路都還有12分速。

再者在拿路跑信物(五個)的同時，對於我這種第一次在這種賽道上路跑，遇到很暗的路段，又沒人指引下，真地一不小心就可能跑錯或鑽到小路內了。難怪有人說，可以帶小頭燈，雖然我有帶小頭燈到台東，但最後沒放到T2轉換袋，失策。

路跑路段的補給區由於有開放贊助補給，大會及贊助補給區密度算是很高，所以沒有擔心補給問題，除了水、運動飲料外，最常吃的竟然是「奇異果」，最常喝的是「杏仁奶」及「縠物奶(忘記名字)」，常常拿著杏仁奶，邊跑邊喝。杏仁奶及奇異果應該是我這次42.2K最難忘的味道了。

到了晚上九點，我發現還有12K距離，回推後，一定要10分速配速以內才能夠避免被關門，本來連腳都抬不起來，只能在最後12K用力一拼；最後12K的每一K，若是8分速、9分速、甚至是10分速，都覺得自己好棒棒。不斷鼓勵自己往前遇進的結果，終於進入最後1K進入鐵花村的範圍，最後進入鐵花村、衝入拱門完成。

路跑：06:26:15 (大會)

全程：16:40:50(大會)

終於看到23:00的CT大煙火！我完成了226K 超鐵任務 也完成了我的初鐵!!!

我動，故我在。

2022/4/23