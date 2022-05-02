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網球／溫網禁俄羅斯選手參賽 納達爾、約克維奇抱不平

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「世界球王」約克維奇。 美聯社
「世界球王」約克維奇。 美聯社

烏俄戰爭持續兩個月仍未停火，各界紛紛祭出制裁手段，有百年歷史的溫布頓上月也宣布禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參加今年賽事，公告一出正反意見都有，但網壇「三巨頭」之二的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都持反對立場，批評溫布頓的決定。

今年澳網打下破紀錄第21座大滿貫的納達爾明確指出，溫布頓的決定「非常不公平」，「在這時刻發生戰爭並不是他們的錯，我對他們感到抱歉，溫布頓做出他們的決定，政府並沒去強迫他們這樣做。」

正準備馬德里名人賽的納達爾補充說，可以再看看之後幾周的發展，看看球員們是否會做出對應的決定。」

今年溫布頓將於6月27日開戰，上月禁令一出，ATP和WTA也同聲譴責，約克維奇也表達反對溫布頓決定的立場，同樣準備馬德里出賽的他還提到，自己1月雖因未施打疫苗無法參加澳網，但和俄羅斯和白俄選手不能打溫布頓的狀況截然不同。

小約提到，兩者處境完全不同，要說相同之處，就是他知道無法參賽有多失望，他說：「我的立場仍是不支持溫布頓的決定，我認為這不公平，這不正確，但事情就是這樣。」

溫布頓 納達爾 羅斯

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