網球／恩師貝克遭判刑入獄 約克維奇沉重表示「心都碎了」
6座大滿貫冠軍德國傳奇球星貝克（Boris Becker），因宣告破產時隱匿資產等罪名，遭英國倫敦法院宣判入獄兩年半，世界球王約克維奇(Novak Djokovic)曾經是貝克的學生，聽到恩師的慘狀，難過表示「心碎了」。
貝克以發球兇猛著稱，他曾經3度拿下溫網冠軍、2座澳網冠軍以及1次美網冠軍，以及1992年巴塞隆納奧運男子雙打金牌，並曾登上世界球王寶座。他於1999年退休時，估計已賺進約3800萬英鎊（約14.4億台幣）。
然而由於不擅理財、兩度離婚、加上投資失利，貝克最終落得傾家蕩產，2017年正式宣告破產，之後他因為將大筆資金從帳戶轉出、未申報在德國的一件房地產，以及隱匿一家科技企業的82萬5000歐元（約新台幣2566萬元）持股和債權等4項罪名，近日被倫敦法院判刑，處以2年半徒刑。
貝克除了曾是世界球王和《BBC》著名的網球球評，還擔任約克維奇的教練長達3年，因此當貝克確定遭判刑後，約克維奇表示相當痛心，「我心碎了，我的意思是，我替他感到難過。他不只是我的老朋友，還擔任我的教練三到四年，我認為他是我生命中最親密的人，也為我的職業生涯做出很大的貢獻，聽到這個消息我真的心都碎了。對於這個判決我不想再多做評論，因為我沒有立場多說什麼，但身為他的朋友，我真的替他感到很難過，我不想再多說了。」
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