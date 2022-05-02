巴西聽奧開幕 體育署盼突破上屆成績

2022年巴西聽奧開幕典禮台灣時間今天上午6時登場，台灣由上屆聽奧拿下雙金的網球選手林家文擔任掌旗官，台將明天起將輪番上陣，體育署期盼能突破上屆4金5銀8銅的佳績。

2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）台灣時間今天至16日舉行，也是聽奧首度於拉丁美洲舉辦。

體育署今天發布新聞稿表示，台灣共有39名選手參加田徑、羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊等8種運動競賽，包括兩度刷新世界聽障女子標槍紀錄的許安誼、近年屢破世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的年輕好手許樂、現任世界聽障羽球球后沈彥汝、上屆賽會雙金網球好手林家文等都在選手行列。

巴西聽奧台灣時間今天上午6時舉辦開幕典禮，台灣代表團由上屆聽奧在網球女單及女雙項目奪得雙料金牌的林家文擔任掌旗官。

林家文以「當你擁有堅強的意志，就等於增加一對翅膀」一席話為個人座右銘，期待與團員們一同發揮台灣精神，拿下更多面獎牌，透過運動讓世界為台灣喝采。

體育署表示，明天起台灣代表隊羽球鄭成鼎、陳忠羿、劉浩恩、沈彥汝、范榮玉、江巧羽、林頤，以及空手道高文富、戴文祺、黃俊翰、陳柏駿等選手將打頭陣出賽，期待能攜手突破上屆4金5銀8銅的佳績。