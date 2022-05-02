聽奧／雙金網球女將任掌旗官 中華代表團拚超越上屆

2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）台灣時間今天早上6點開幕，我國共有39名選手與會，今天開幕典禮由上屆聽奧奪下網球女單、女雙金牌的林家文擔任掌旗官，她也盼今年繼續累積獎牌數，透過運動「讓世界看見台灣」。

聽奧4年舉辦1次，第一屆賽事1924年舉行，今年是拉丁美洲首度舉辦聽奧；我國1993年保加利亞聽奧首度參賽，今年39名選手將參加田徑、羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊等8種運動競賽，包括兩度刷新世界聽障女子標槍紀錄的許安誼、近年屢破世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的年輕好手許樂、現任世界聽障羽球球后沈彥汝、上屆賽會雙金網球球后林家文等都在選手之列。

擔任掌旗官的林家文，個人座右銘為「當你擁有堅強的意志，就等於增加一對翅膀」，期待與團員們一同爭取佳績。