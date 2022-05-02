射箭／世界盃摘金積分進補 台灣反曲弓男團登世界第一
台灣男子反曲弓射箭代表隊在出征第一站世界盃就傳出捷報，拿下金牌，積分也獲進補，根據最新公布的世界排名，台灣男團排名前進4名，登上世界第一，台灣反曲弓女團升至第九。
台灣射箭代表隊4月迎來今年首場國際賽，出征土耳其世界盃，其中台灣反曲弓女團由老將雷千瑩領軍，與彭家楙、小將郭紫穎聯手奪銅。
台灣反曲弓男團則在東京奧運國手「湯包」湯智鈞、魏均珩帶領下，攜手新生代好手蘇于洋，先後擊敗瑞士、美國、荷蘭，並在決賽6比0完封義大利，射下金牌。
根據國際射箭總會公布的最新世界排名，台灣反曲弓男團世界盃摘金後，進帳積分112.5分，並取代原本2019年其中一場賽事積分29.25分，加上其他3站積分較高的賽事，合計4站積分363.75分，台灣男團排名從原本第五升至第一，韓國、德國各以351.25分、310分分居第二、三名。
台灣反曲弓女團在世界盃奪銅後，積分240.25分，排名小升1名，升至第九。
台灣射箭代表隊在結束第一站世界盃賽事後，留在土耳其移訓，備戰5月16日登場的韓國光州世界盃。
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